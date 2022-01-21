هتخسى 10 كيلو في شهر .. الليمون والقهوة المشروب الناسف للكرش وتفتيت الدهون العنيدة

هتخسى 10 كيلو في شهر .. الليمون والقهوة المشروب الناسف للكرش يتميز مزيج عصير الليمون والقهوة بالعديد من الفوائد الصحية فهو من المشروبات التي تساعد في خفض الوزن الزائد والتخلص من ترهلات الجسم ودهون البطن ويقلل من نسبة السعرات الحرارية في الجسم، وهذا المزيج من أشهر المشروبات في العالم حيث أن اتحاد القهوة مع عصير الليمون يعزز من فوائدهما ويضاعف الفائدة، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح أهم فوائد المشروب وكيفية تحضيره كما سنوضح فوائد كل مكون منهما على حدة.

كيفية تحضير مشروب عصير الليمون والقهوة

أضيفيك كمية من عصير الليمون إلى القهوة الداكنة وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسا.

قم بشرب كوب واحد من الخليط يوميًا صباحًا أو في منتصف اليوم.

استمر على المشروب لمدة شهر حتى تلاحظ أن الدهون بدأت تزول وترهلات البطن بدأت تختفي.

أهم فوائد مشروب القهوة بالليمون

يساعد مشروب القهوة بالليمون على التخلص من الوزن الزائد في الجسم والدهون الزائدة.

يخفف من آلام الصداع الشديدة حيث أنه غني بمادة الكافيين التي تعزز عمل الدورة الدموية مما يقلل الشعور بالصداع.

يعالج مشاكل الإسهال فالقهوة مفيدة جدًا للجسم المصاب بالإسهال ويزيد من نسبة السوائل في الجسم.

القهوة والليمون خليط مفيد جدًا للبشرة حيث أنه أحيانًا يتم عمل ماسك منهما للبشرة ويزيد من نضارتها.

أهم فوائد القهوة للصحة

تقلل القهوة من احتمالية إصابة الإنسان بداء السكري المزمن من نوعه الثاني.

يحمي الجسم من الإصابة بمرض الشلل الرعاش والشيخوخة المبكرة.

يعزز من صحة قلب ويحمي من الإصابة بتصلب الشرايين.

يحمي الجسم من الإصابة بالأورام السرطانية ومن بينها سرطان الكبد ومشاكل الكبد المختلفة.

أهم فوائد عصير الليمون