نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لون البول يكشف حالة جسمك الصحية إذا كنت مريضا أو تتمتع بصحة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لون البول يكشف عن حالتك الصحية هل هذه المقولة صحيحة أم هي مجرد آراء شخصية؟ وفي حالة كانت صحيحة فما هي أهم المعلومات الخاصة بها؟ ومتى تكون مؤشر صحي على سلامة الشخص؟ ومتى يكون القلق واجباً في حال تغييرها؟ وهل يمكن ربط تغير لون البول بوجود مرض معين في الجسم؟ سوف نتعرف على هذه الأمور بالتفصيل في هذا المقال.

لون البول الطبيعي

يعتبر طريقة طبيعية من طرق التخلص من الفضلات والسموم خارج الجسم، فبعد تناول الطعام والمشروبات يحرص الجسم على الاحتفاظ بالمواد الضرورية، ثم التخلص من البلاستيك البقايا التي لا يرغب في وجودها داخل الجسم إما عن طريق البول أو البراز.

يكون البول طبيعي في حال كان معدله الطبيعي 2 لتر يومياً، تنقسم إلى 95% ماء والبقية عبارة عن أملاح وأحماض تم ترشيحها من الكلى وتخرج في البول.

لون البول الطبيعي يكون خفيف إلى أصفر متوسط، وأي حياد أو تغير ملحوظ في لون البول أو رائحته تدل على مؤشر تختلف شدته من فرد لآخر.

لون البول الغير طبيعي

كلما اكتشف الشخص وجود تغير في لون البول أسرع كلما تم حل المشكلة المحتملة الوجود بطريقة سهلة، وأهم هذه التغيرات تشمل ما يلي:

وجود دم في البول: يرجع ذلك إلى احتمال وجود التهابات، والأمر مشابه في حال الإحساس بالألم أثناء التبول والذي يدل على التهاب المثانة.

بول بني: يدل على خلل في وظائف البنكرياس أو الحوصلة الصفراء، وقد يشير إلى خلل وظائف الكبد ( تليف الكبد، التهاب الكبد).

لون أصفر داكن: احتمالية وجود التهابات في المثانة أو خلل في الكلى وهو يستلزم الفحوصات الطبية لتحديد الأمر بدقة.

لون البول يكشف عن حالتك الصحية اتضح لنا صحة هذا الأمر، وكيفية توضيحه سلامة الشخص من الأمراض أو احتمالية إصابته بعرض ما يسبب تغير في لون البول.