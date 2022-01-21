بيتزا بعجينة زبادي بطعم لا يوصف قوام لن تفشل معك بعد الآن

بيتزا بعجينة زبادي بطعم لا يوصف قوام مثل بيتزا محلات تماما، تعتبر البيتزا من المأكولات الشهيرة وهي نوع من أنواع المعجنات المحببة لدى الكثير في أنحاء العالم ولها الكثير والعديد من الطرق المختلفة، فكل مطعم أو محل يصنعها بطريقة غير الآخر وتكون لها طعم مميز، وقد جئنا لكم اليوم بأكثر وصفة لعجينة البيتزا التي تجمع كل مميزات من مكونات بسيطة وسريعة في تجهيز وقوام هش وطري ستنال إعجاب كل أسرتك ويمكنك حشوها بما تفضلين وصنع كميات كبيرة من بيتزا في وقت قليل، حيث أن الزبادي من مواد رافعة للكيك والمخبوزات لذا فقد كثر استخدامه في عمل المعجنات وخاصة البيتزا ويعطي نكهة لا توصف للعجينة، فتابعونا من خلال الوصفات التالية لعمل معا بيتزا لأولادك وزوجك وابهريهم بعجينة مختمرة ناجحة قوامها هش ولن تفشل منك بعد أتباع طرق تحضير بيتزا بتلك العجينة.

بيتزا بعجينة زبادي لن تفشل معك بعد الآن

نحتاج إلى كوب من دقيق مخبوزات. نصف كوب ماء فاتر. عدد 2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من زبادي. للوجه البيتزا ثمرة من طماطم مقطعة لقطع صغيرة من دون بذر. ثمرة من الفلفل الرومي مقطعة إلى شرائح. نصف ملعقة صغيرة فلفل حار. كوب من زيتون مقطع شرائح. جبن شيدر. جبن رومي. جبن موتزاريلا.

مكونات صلصة بيتزا بالطماطم

عدد 2 ثمرة من الطماطم مسلوقة بالقليل من الماء. ملعقة صغيرة من ثوم بودر. ملعقة صغيرة من بصل بودرة. ملعقة صغيرة من ريحان ناعم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. 2 ملعقة كبيرة من كاتشب الجاهزة.

عجينة بيتزا بالزبادي بدون خميرة