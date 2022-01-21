عمل كريب الشوفان الصحي لإنقاص الوزن خطوة بخطوة مفيد جدا روعة

عمل كريب الشوفان الصحي لإنقاص الوزن، حريي الشوفان يعد الكريب من أهم الأكلات السريعة التحضير الموجودة والتي يعشقها الجميع وخاصة الأطفال ومن الأكلات المحببة لديهم ولكن كثير من النساء تبحث عن عمل الكريب بطريقة صحية تمنع زيادة الوزن لذلك تلجأ لعمل كريب الشوفان بديلًا عن الكريب الآخر حتى لا يحتوي على كمية كبيرة من الدقيق الأبيض وإليكم الطريقة.

عمل كريب الشوفان الصحي لإنقاص الوزن

يمكن تحضيره بسهولة من خلال اتباع المكونات والطريقة التالية

المقادير مطلوبة لعمل كريب الشوفان

كوب من الشوفان.

عدد اثنين كوب من اللبن.

نصف كوب من الدقيق.

عدد اثنين بيضة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب صغير من السكر الناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة ملح.

طريقة تحضير كريب الشوفان

نقوم أولا بوضع الشوفان في المطحنة ونطحنه جيدًا حتى يصبح ناعم كالدقيق.

نحضر وعاء ونضع فيه الفانيليا مع البيض ونخفق جيدًا ويفضل استخدام المضرب الكهربائي.

نضيف إلى المكونات الدقيق والشوفان بعد أن تم طحنه بالتدريج ونستمر في الخفق.

نقوم بإضافة البيكنج بودر والملح والزيت النباتي والسكر ونخلط جميع المكونات جيدًا.

نحضر مقلاة ونضع بها قطرات بسيطة من الزيت ونضعها على النار وننتظر حتى تسخن.

نضع بها ربع كوب من الخليط ونوزعها في المقلاة ننتظر حتى تنضج ثم نقلبها على الوجه الآخر.

نرفع الكريب من المقلاة بعد أن ينضج ونكرر باقي الكمية بنفس الخطوات.

يصبح كريب الشوفان جاهز للحشو.

طريقة عمل كريب الشوفان للتخسيس

سوف نقدم لكم وصفة اخري لكريب الشوفان للتخسيس

مكونات عمل كريب الشوفان

بيضة واحدة كبيرة .

لبن بمقدار كوب ونصف .

كوب واحد من دقيق الشوفان .

ذرة صغيرة من الملح .ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

طريقة تحضير كريب الشوفان في البيت

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والفانيليا واللبن والبيضة ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً .

ثم نضيف دقيق الشوفان بالتدريج ونقلبهم جيداً .

نسخ طاسة ويفضل أن تكون طاسة من التيفال أو السيراميك .

بعد أن تسجن جيداً نضع الكريب الذي تم تحضير مقدار فنجان من الشاي الصغير، حتى يغطي الطاسة جيداً .

ننتظر 5 دقائق ثم نقلبه على الناحية الأخري، نستمر في ذلك حتى ننتهي من الكمية كلها .

كريب الشوفان بالسبانخ