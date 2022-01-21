كيراتين الغلابة.. لفرد الشعر الهايش والخشن في 10 دقائق بدون مواد ضارة في أسبوع شعرك هيبقي حرير

كيراتين الغلابة.. لفرد الشعر الهايش والخشن في 10 دقائق العديد من الفتيات تتملكهم الرغبة في الحصول على شعر ناعم ومفرود عوضًا عن الخشن المجعد، لذلك فقد ظهرت الكثير من وسائل فرد الشعر بالأسواق، والتي تتميز كونها سهلة الاستعمال ومرضية النتيجة، لكن هناك جدل كبير حول الآثار الجانبية لتلك الوسائل نتيجة ما تحتويه من مكونات كيميائية مضرة بالشعر على المدى الطويل، لذا فقد جلبنا لكم طريقة طبيعية مضمونة لفرد الشعر وتنعيمه وتقويته، بالمقال التالي سنعرف عن الوصفة بصورة أوضح، فتابعوا.

كيراتين الغلابة.. لفرد الشعر الهايش والخشن في 10 دقائق

توجد مكونات طبيعية سحرية في كل منزل يمكن منها صنع أقوى كيراتين للشعر، يساعد في انبات الشعر وكثافته بشكلٍ ملحوظ وفرده وزيادة طوله مع استمرار استخدامه، وفيما يلي المكونات المطلوبة لعمل وصفة الكيراتين، وهي:

مكونات وصفة كيراتين فرد الشعر الطبيعية

مقدار ملعقة واحدة من جل الصبار.

وعدد 1 بيضة مخفوقة.

كذلك يتم تحضير زيت زيتون وزيت ياسمين.

كما نأتي بملعقة من الدقيق، وملعقتين من نشا الذرة.

إضافةً إلى ملعقة من كل نوعٍ من الزيوت التي سـ يلي ذكرها، وهي: زيت الخروع، زيت السمسم، زيت الجرجير.

طريقة عمل وصفة كيراتين فرد الشعر وتقويته

بدايةً ينبغي إذابة جل الصبار حتى نتمكن من استخدامه بـ وصفتنا.