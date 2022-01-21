أعرفي معانا طريقة عمل المسقعه باللحمة المفرومة هتاكلي صوابعك وراها

يجب الإشارة في البداية أن هناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج من المطاعم المختلفة ولكن طريقة عمل هذه الوصفات تختلف بالطبع من دولة إلى دولة أخر ومن ثقافة إلى أخرى ومن بين الأطباق الشهية التي تنتشر في كثير من الدول العربية طبق المسقعه باللحم والذي جاء أصلاً من البيئة المصرية وما يميز هذا الطبق هو أنه يحتوي على العديد من المكونات اللذيذة والمفيدة من ناحية القيم الغذائية التي يحتويها من ناحية أخرى وهذه المقالة ستعرض بالتفصيل طريقة صنع مسقعه اللحم بعد شرح مكونات وكميات هذا الطبق تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة المقادير المطلوبة وطريقة عمل المسقعه باللحمة المفرومة بكل سهولة.

المقادير المطلوبة لعمل المسقعه باللحمة المفرومة

يمكنكم تحضير المسقعه باللحمة المفرومة بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

اللحم: 1/2 كيلوغرام لحم مفروم مع القليل من الدهن.

البصل: 1 حبة كبيرة مفروم ناعم.

الثوم: 2 فص ثوم مهروس.

الفلفل الأخضر: 2 قرن مفروم ناعم.

الباذنجان: 1 كيلوغرام مقطع شرائح.

البندورة: 2 حبة كبيرة مقطعة مربعات.

صلصة الطماطم: 2 ملعقة كبيرة.

الملح: 1 ملعقة صغيرة.

البهار المشكل: 1 ملعقة صغيرة.

القرفة: 1/4 ملعقة كبيرة.

الزيت: كمية وفيرة للقلي.

الماء: 1 كوب.

خطوات عمل المسقعه باللحمة المفرومة

يمكنكم عمل المسقعة باللحمة المفرومة من خلال مجموعة من الخطوات الآتية: