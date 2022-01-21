كنز اغلي من الدهب اوعي ترمية.. قشر الموز لشد البشرة وازالة التجاعيد والترهلات هتكونى ملكة جمال

كنز اغلي من الدهب اوعي ترمية.. قشر الموز لشد البشرة من الطرق الغير معروفة والتي يجهلها بعض الناس هي استخدامات قشر الموز لإزالة التجاعيد وخطوط الوجه ، فنحن بدون وعي منّا نقوم برمي قشور الموز فور تقشيره بدون علم بالفائدة العظيمة التي نقوم بإهدارها، فليست كل الفوائد تتمثل في الأطعمة والمشروبات وإنما هناك فوائد عديدة لبعض النباتات وفي قشورها قد تفيدك مثل قشور الموز التي تساعد في شد البشرة والتخلص من خطوط الشيب كما أنها تمد الوجه بعدة فوائد صحية متعددة سنقوم بتوضحيها بالتفصيل فيما يلي.

طريقة تحضير ماسك قشر الموز لإزالة التجاعيد

مكونات الطريقة:-

قشور موز.

كركم مطحون.

خطوات الطريقة:-

قومي بوضع الكركم وقشر الموز مع بعضهم البعض حتى يتكون مسحوق من الكركم المتداخل في القشور.

دلكي البشرة بالكركم والقشور لمدة خمس دقائق واتركيها على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء النقي والغسول.

جففي وجهك ورطبيه جيدًا حتى لا يتعرض للجفاف والتشققات.

كرري الوصفة يوميًا لمدة معينة بحيث تلاحظي أن التجاعيد والالتهابات قد زالت.

وصفة ماسك قشور الموز وزيت الزيتون للتخلص من التجاعيد

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

عسل أبيض.

هريس الموز.

خطوات التحضير:-

ضعي كل المكونات داخل وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا جميعًا معًا.

بعد ذلك اتركي الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر بعد أن يجف.

اتبعي الطريقة مرة واحدة من كل أسبوع لمدة شهر أو أكثر حتى تلاحظي أن النتائج بدأت في الظهور.

فوائد قشر الموز للبشرة والجلد