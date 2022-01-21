بطريقة الحلواني حضري أجمل أنواع البسبوسة الذهبية في المنزل خطوة بخطوة

البسبوسة الذهبية من الحلويات الشرقية المحبة لدى الكثيرين كما أنها تتميز بطعمها الفريد من نوعه ويمكن من خلال وصفة واحدة الحصول على أكثر من طعم رائع، فيمكن تحضيرها بمكونات اقتصادية في المنزل بكل سلاسة ووضوح والضمان نجاح البسبوسة والحصول على طعم أشهر محلات الحلويات يجب تتبع الخطوات التالية بكل حذافيرها، وتختلف صوصات البسبوسة الذهبية وفقا للذوق الشخصي فتتنوع بين الكراميل والكريمة والشكولاته والمكسرات وغيرها النكهات التي لا تقاوم.

مكونات تحضير البسبوسة الذهبية العادية

كوب ونصف سميد.

كوب حليب بودرة.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة كبيرة من البكينج بودر.

كوب من السكر.

كوب من الحليب مركز.

نصف كوب زبدة.

علبة قشطة كبيرة.

خطوات التحضير

نضع المكونات الجافة في بولة كبيرة ونقلبها معا، ثم نضيف المكونات السائلة ونقبهم حتي يتداخلوا معا بدون عجن.

نحضر صينية مقاس عشرين ونبطنها بالزبدة، ثم نضيف الخليط إليها ونخبطها بلطف على سطح حتي تصبح جميعها بسمك واحد.

بعد خروجها من الفرن تسقي بالحليب المركز وتدخل الثلاجة ليتم تبريدها جيدا، ثم ت

البسبوسة الذهبية بالكراميل

تعتبر من ألذ أنواع البسبوسة الذهبية الجميلة ويتم تحضيرها بخطوات سهلة.

مكونات التحضير

كوب من السميد.

ملعقة من البيكينج بودر

نصف كوب زيت أو سمنة أو زبدة.

كوب إلا ربع سكر.

ملعقة كبيرة جوز هند.

علبة قشطة.

كريم كراميل.

كوب إلا ربع لبن مكثف.

ربع كوب ماء.

طريقة التحضير

توضع الكريم كراميل والماء الدافي مع الحليب وتقلب جيدا للحصول على الشربات.

كما توضع مكونات إعداد البسبوسة معا في بولة لتمزج جيدا وتوضع في صينية بعد العجن.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج.

بعد خروجها من الفرن تسقي بالكراميل المخفف وتزين بالمكسرات وتوضع في الثلاجة.

ثم تقدم للتحلية بعد الأكل أو للضيوف في أي وقت، وبالهنا والشفا.

بالإضافة إلى الطرق السابقة توجد العديد من الطرق المتنوعة لإعداد البسبوسة الذهبية بجميع أنواعها، كما يمكنكم زيارة موقعنا للتعرف عليها بجانب العديد من الوصفات والأكلات بطرق إعدادها المثالية الاقتصادية التي تناسب الحالة الاجتماعية للأسرة.