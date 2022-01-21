أحلى وألذ كيك شاتوه بصوص الشيكولاتة هتذوقيه بطريقة الشيف فاطمه ابو حاتي

من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات ويرغبون دائما في عملها في المنزل حيث يرغبن في عمل جاتوه الشاتوه في المنزل بسكب احترافي للغاية لتصبح مثل الجاهزة كما ترغب العديد من النساء في تعلم طريقة عملها في المنزل بكل سهولة للأسرة في المنزل بتكلفة منخفضة وتوفر ثمن العديد من الأنواع الجاهزة كما تكون غير صحية تماما خصوصا في ظل انتشار العديد من الأوباء في جميع أنحاء العالم حفاظا على حياة جميع الأطفال، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة البسيطة تابعوا معنا.

مكونات عمل كيك الشاتوه بطريقة فاطمة أبو حاتي

كوب حليب ساخن

نصف كوب كاكاو خام

كوب دقيق

كوب سكر

نصف كوب زيت

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ذرة ملح

حشوة الجاتوه شاتوه

كوب كريم شانتيه خام

نصف كوب سكر بودرة

كوب لبن مثلج

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

الصوص

نصف كوب لبن

ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة كبيرة خليط الصوص

للحشو

مكسرات منوعة

للتزيين

شيكولاتة مبشورة

كريز

طريقة الجاتوه شاتوه للشيف فاطمه أبو حاتي