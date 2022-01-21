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عمر شويل - جدة أحلى وألذ كيك شاتوه بصوص الشيكولاتة هتذوقيه بطريقة الشيف فاطمه ابو حاتي - ثقفني
من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات ويرغبون دائما في عملها في المنزل حيث يرغبن في عمل جاتوه الشاتوه في المنزل بسكب احترافي للغاية لتصبح مثل الجاهزة كما ترغب العديد من النساء في تعلم طريقة عملها في المنزل بكل سهولة للأسرة في المنزل بتكلفة منخفضة وتوفر ثمن العديد من الأنواع الجاهزة كما تكون غير صحية تماما خصوصا في ظل انتشار العديد من الأوباء في جميع أنحاء العالم حفاظا على حياة جميع الأطفال، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة البسيطة تابعوا معنا.
مكونات عمل كيك الشاتوه بطريقة فاطمة أبو حاتي
- كوب حليب ساخن
- نصف كوب كاكاو خام
- كوب دقيق
- كوب سكر
- نصف كوب زيت
- 2 بيضة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة كبيرة بيكينج بودر
- ذرة ملح
حشوة الجاتوه شاتوه
- كوب كريم شانتيه خام
- نصف كوب سكر بودرة
- كوب لبن مثلج
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام
- الصوص
- نصف كوب لبن
- ملعقة كبيرة سكر بودرة
- ملعقة كبيرة خليط الصوص
- للحشو
- مكسرات منوعة
- للتزيين
- شيكولاتة مبشورة
- كريز
طريقة الجاتوه شاتوه للشيف فاطمه أبو حاتي
- نضع السكر في الوعاء مع ثلثي كمية الحليب ونخفق حتى يذوب السكر تمامًا ثم نضيف الكاكاو ونخفق حتى يختلط تمامًا.
- نضيف الزيت تدريجياً مع التحريك جيداً ثم نأخذ كوب من الخليط ونضعه في الثلاجة فوق باقي الخليط ونضيف البيض والفانيليا والملح وباقي الحليب ونخلط جيداً.
- في وعاء آخر نضع الطحين والبيكنج بودر والخلطة السائلة ونخلطهم في اتجاه واحد حتى تمتزج جيدا ثم نضعها في قالب مستطيل مقاس 26 مبطن بمادة دهنية ودقيق ونضعها في فرن التسخين المسبق حتى 180 درجة على الشواية الوسطى حتى تنضج ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما ونقسمها إلى قسمين
- تحضر صوص الحليب والسكر البودرة والكاكاو ونخلطهم ونسكبهم داخل الكيك ونتركها تمتص تماما ثم نحضر الحشوة بالكريمة.
- في وعاء نضع كريمة شانتيه والسكر البودرة والحليب المجمد ونخفق حتى يتماسك القوام وتتضاعف الكمية، نضيف خليط الصلصة ونخفق حتى تمتزج.
- نملأ الطبقة الأولى بالكريمة والمكسرات نضيف الطبقة الأولى ونجعل الطبقة الملساء من الأسفل والشكل المسطح من الأعلى، نسكب فوق الصلصة ونضيف باقي طبقة الصلصة.
- وزعيها بالتساوي وانزعي الجوانب من الجوانب الأربعة وقطعيها إلى قطع وزيّنيها بالكريمة والشوكولاتة المبشورة والكرز والمكسرات وضعيها في الثلاجة.
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