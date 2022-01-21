طريقة عمل الجريش السعودي باللحم أو الدجاج بأكثر من وصفة صحية 100%، حيث يعتبر الجريش من الأكلات الأساسية في ركن المطابخ السعودية بأنها وجبة متميزة يتم تقديمها في المناسبات ويتم عملها باللحم أو الدجاج ويتناول ذلك المقال خطوات عمل أو تحضير الجريش بالمقادير اللازمة.

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محمد يوسف

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