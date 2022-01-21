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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجريش السعودي باللحم أو الدجاج بأكثر من وصفة صحية 100% - ثقفني
طريقة عمل الجريش السعودي باللحم
المقادير المطلوبة لعمل الجريش باللحم جاءت كالتالي:
طريقة عمل الجريش السعودي باللحم أو الدجاج بأكثر من وصفة صحية 100%، حيث يعتبر الجريش من الأكلات الأساسية في ركن المطابخ السعودية بأنها وجبة متميزة يتم تقديمها في المناسبات ويتم عملها باللحم أو الدجاج ويتناول ذلك المقال خطوات عمل أو تحضير الجريش بالمقادير اللازمة.
طريقة عمل الجريش السعودي باللحم
المقادير المطلوبة لعمل الجريش باللحم جاءت كالتالي:
- اربع ثمرات من البصل.
- كوبايه من السمن.
- ماء.
- ملح.
- خمس ثمرات طماطم.
- فلفل اسود.
- معلقة من بودرة الفلفل الحار.
- كيلو ونصف من اللحم.
- معلقة من البهارات.
- عدد 1 معلقة من القرفة.
- كيلو من الجريش، ونذكركم برابط طريقة عمل البيتزا.
طريقة عمل وتحضير الجريش باللحم
- أولا نقوم بفرم البصل والطماطم، ويتم تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة.
- نقوم بوضع وعاء على النار فيه السمن، ونضيف البصل واللحم مع التقليب حتى يتم تغير اللون.
- ثم نقوم بإضافة الطماطم المفرومة، ونتركها على النار لكي يتم التسبيك.
- نضع الماء على المكونات وتترك لمدة ٣٠ دقيقة.
- يتم إضافة الجريش مع التقليب حتى التطيب أو ينضج.
- أضافه القرفة، البهارات، الفلفل الحار ونضيف الملح لتتبيل والفلفل الأسود مع التقليب.
- يتم تفريغ المكونات في طبق التقديم علي صينية التقديم وبالصحة والعافية، إليكم رابط طريقة عمل الكبسة السعودي.
طريقة عمل الجريش بالدجاج لذيذ جدا
المكونات والمقادير:
- اثنين كوب من الجريش.
- ملح.
- كمون.
- ثلاث أكواب من الزبادي.
- دجاج مقطع الصدر.
- فلفل اسود.
- معلقة سمن زبدة.
- الماء.
- بصلة مفرومة.
- فلفل حار.
- معلقة من عصير الليمون, ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة السعودي.
كيف يطبخ الجريش بالدجاج؟
- نقوم بوضع الحلة على النار ونضع فيها الزبدة ونتركها حتى تتم الذوبان، ونضيف البصلة المفرومة مع التقليب.
- نضيف الدجاج مع الجريش والتقليب لمدة 5 دقائق مع إضافة الماء.
- يكون الخليط على النار لمدة ٦٠ دقيقة لكي يتطيب أو ينضج.
- يتم إضافة الزبادي الملح، والفلفل الأسود، والكمون وعصير الليمون، والفلفل الحار إلى الخليط مع التقليب.
- نقوم بتغطية الحلة وتركها مرة ثانية لمدة ١٥ دقيقة حتى يتماسك قوام الخليط.
- يتم تفريغ أو وضع الجريش المطهي الساخن في طبق التقديم، بصينية التقديم بالهناء والصحة، ونذكركم برابط طريقة عمل الحنيذ.
حشوة الجريش بالدجاج
المقادير والمكونات:
- معلقتين صلصة طماطم.
- معلقة بهارات.
- دجاجة تسلق ويتم تفتيت النسير بها مع وضع كمون وملح.
- ثلاث بصلات يتم تقطيعهم.
- اثنين قرن فلفل أخضر يقطع.
- ملح.
- الزيت.
- فلفل حار حسب الرغبة، واليكم رابط طريقة عمل المقلوبة باللحمة.
طريقة التجهيز والتحضير
- تحمير البصل في مقلية علي النار بالزيت حتي يتغير اللون، وإضافة الملح والبهارات و الدجاج.
- يتم عملية التقليب باستمرار حتي التسوية.
- نضيف القليل من ماء الدجاج والصلصة حتي يشرب الماء.
- نقوم بإضافة الفلفل الحار والفلفل الأخضر مع التقليب علي نار هادئة ثم نقوم بوضع حشوة الجريش في طبق
- التقديم بعد خمس دقائق من التقليب وبالصحة والهناء، واليكم رابط طريقة عمل الكريب.
وصلنا لختام شرح طريقة عمل الجريش السعودي باللحم أو الدجاج بأكثر من وصفة صحية 100%.
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