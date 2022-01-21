امرأة شربت ماء الكركم كل صباح لمدة أسبوعين لن تتخيل ماذا حدث لها معجزة

فوائد الكركم للجسم لا تعد ولا تحصى، فهو من التوابل المشهورة في حضارة قارة أسيا، كما أنه المكون الأساسي في الكاري، فهو يعطي الطعام طعم ولون مختلف، ليس هذا فحسب بل أنه يحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم فهو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومواد مضادة للسرطان، نقدم لك أهم فوائد الكركم للجسم وكيفية الاستفادة منه وإضافته إلى طعامك.

فوائد الكركم للجسم

يعتبر الكركم من عائلة الزنجبيل، وهو المعروف باحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، كما أنه يتم استخدام كلًا من الزنجبيل والكركم كمكملات غذائية وكعلاج طبيعي وفعال للعديد من الأمراض، فمن أهم فوائد الكركم ما يلي: –

قي من الإصابة من مرض الزهايمر ويجعل المخ يعمل بشكل صحيح فهو يحد من مستوى هرمون BDNF وهو المسبب الأساسي لحالات الزهايمر والخرف. يساعد في تحسين عملية هضم الطعام، والتخلص من عسر الهضم. الكركم غني بالمواد المضادة للأكسدة فيعمل على محاربة الخلايا السرطانية والوقاية من الإصابة بالسرطان. يساهم في محاربة التهاب المفاصل والعظام ويحد من آلامها، ويعمل كمسكن لها، فهو يعطي نتائج فعالة وأقوى من الأدوية. يعمل على منع تخثر الدم والحد من تراكم الصفائح الدموية على الشرايين. كما أنه يعمل على تحسين صحة القلب. يعتبر الكركم من القلويات، فيعمل على تعديل الوسط الحمضي وإلغاء تأثيره في الجسم.

كيفية الاستفادة من الكركم

اصنع مشروب الكركم الشهي واللذيذ يوميًا واحصل على فوائده العظيمة كالآتي: –

1 ملعقة صغيرة من الكركم البودر.