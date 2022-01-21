فطائر السبانخ القطنية الهشة سهلة وبسيطة وخفيفة وطعمها تحفة

تعتبر فطائر السبانخ من أكثر أنواع المعجنات المفضلة عند الكثيرين، فالسبانخ من المأكولات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة بالتحديد الحديد وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير فطائر السبانخ.

تحضير فطائر السبانخ السورية

يتم تحضير فطائر السبانخ السورية بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير تلك الفطائر.

مكونات فطائر السبانخ

أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. كأس من المياه الدافئة. نصف كأس من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير تحضير حشوة السبانخ

حزمة من السبانخ الطازجة. ثمرتان من البصل المفروم. حبة من الليمون. ربع كأس من زيت الزيتون. ملعقتان كبيرتان من السماق. رشة من الملح.

تحضير فطائر السبانخ

يتم تحضير فطائر السبانخ بخطوات بسيطة وغير مكلفة وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المستخدمة في تحضير فطائر السبانخ.

طريقة تحضير فطائر السبانخ

يتم نخل أكواب من الدقيق من خلال استخدام منخل عميق. القيام بإضافة ملعقة من الخميرة إلى الدقيق ثم يتم التقليب لحين أن يختلطوا جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة ملعقة من السكر مع ملعقة من الملح مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس. بعد ذلك يتم إضافة نصف كأس من الزيت النباتي إلى خليط الدقيق ثم يتم التقليب باستخدام ملعقة خشبية من أجل أن يتشرب الدقيق الزيت. بعد ذلك يتم وضع كأس من المياه بصورة تدريجية إلى الخليط مع الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على عجينة طرية. بعد ذلك يتم تغطية العجينة بالاعتماد على كيس من النايلون ثم يتم تركها في مكان دافئ لمدة ساعات لحين أن يتضاعف حجم العجينة مع الاستمرار في التقليب من الوقت للأخر.

طريقة تحضير حشوة السبانخ