الفطير الصعيدي الفلاحي الخطير...الفطير المشلتت هش ومورق ومنفوخ خطوة بخطوة اتحداكى هتقومى تعمليه دلوقت

الفطير المشلتت هش ومورث ومنفوخ، يوجد عدة طرق لإعداد الفطير المشلتت منها بالعجين ومنها بعجينة الجلاش وقد قام العديد من شيفات الطبخ بإعدادها في أشهر قنوات الطبخ، مثل الشيف فاطمة أبو حاتي والشيف حسن والعديد من الشيفات الأخرى لإقبال الناس علي معرفة طريقة تحضيره.

الفطير المشلتت هش ومورق ومنفوخ

قد تبث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الفطير المشلتت والآن سوف نقدم لكم طريقة تحضير في البيت بمكونات بسيطة

مكونات عمل الفطير المشلتت

كيلو دقيق

2ونصف كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة

ملح

ملعقة كبيرة سكر

مقادير خليط الدهن

كوب زبدة

كوب زيت

قشطه بلدي

طريقة تحضير الفطير المشلتت في البيت

يتم وضع الدقيق والملح والسكر في إناء واسع ومزجهم جيدا ويتم وضع الماء عليه على دفعات متساوية للحصول على عجينة ناعمة لفترة لا تقل على عن 10 دقائق.

ثم يتم تقسيم العجينة إلي كرات متساوية ووضع المادة الدهنية على كرات العجين وتركها نصف ساعة حتي يسهل فردها.

بعد ذلك يتم دهن الرخام بالزيت والسمن ثم يتم فرد كرات العجين بالمادة الدهنية وتطبيقها للحصول على شكل مستدير ويتم تكرار هذه الخطوة على باقي كرات العجين وإدخال الكره الأولي في الثانية وتطبيقهم داخل بعض.

يتم دهن إناء واسع بالمادة الدهنية ويتم فرد العجين فيه ووضع القشطة على وجهه وإدخاله الفرن على نار عالية حتي يأخذ لونا ذهبيا ثم يخرج من الفرن ويغطي جيدا بكيس بلاستيكي حتي يستمر طريا ولذيذا ويقدم بجوار الجبن الأبيض والعسل الأسود أو الأبيض.

طريقة الفطير المشلتت بالجلاش لفاطمة أبو حاتي

مكونات عمل الفطير المشلتت بالجلاش

لفه جلاش

مقادير خليط الدهن

نصف كوب من السمن المذاب

قشطه

كوب من الزبادي

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

مقادير الحشوة الحادقة

جبن مشكل رومي وموتزاريلا

فلفل ألوان مقطع جزيئات صغيرة

زيتون حلقات

بسطرمة شرائح

مقادير الحشوة الحلوة

كاسترد

طريقة تحضير الفطير المشلتت

يتم وضع خليط الدهن في إناء واسع وهو السمن والزبادي والقشطة والبكينج بودر ويتم خلطهم جيدا ثم يتم فرد أوراق الجلاش ودهن نصفها بخليط الدهن والنصف الآخر بحشوة الحلو أو الحادق وطهيها من الجانبين والاستمرار حتي انتهاء أوراق الجلاش.

في مقلاة واسعة على النار على درجة حرارة متوسطة ووضع الفطائر حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف حسن

سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف حسن بمكونات سهله وبسيطة

مكونات عمل الفطير المشلتت

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة من الخميرة الفورية

نصف ملعقة من البكينج بودر

3.5 كوب من الماء

نصف ملعقة من الملح

معلقة كبيرة زيت

طريقة تحضير الفطير المشلتت