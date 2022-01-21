نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزلابية المصرية بألذ طعم والمكونات من مطبخك في المقال التالي
عمر شويل - جدة الزلابية المصرية بألذ طعم والمكونات من مطبخك - ثقفني
الزلابية المصرية من أبسط أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وتتميز بطعم شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، وتبحث الأمهات دائماً عن وصفات لعمل الحلويات لأطفالهم في المنزل لتجنب شراء الحلويات الجاهزة التي تضر صحتهم، وتعتبر الزلابية من الحلويات الغير مكلفة حيث تتوفر مكوناتها في كل البيوت، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الزلابية المصرية على طريقة هبة أبو الخير.
مكونات الزلابية المصرية
- 3 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.
- 3 ملاعق كبيرة نشا (60 جرام).
- ملعقة كبيرة خميرة (10 جرام).
- 3 ملاعق كبيرة زيت (35 جرام).
- ملعقة صغيرة فانيليا (5 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة (40 جرام).
- ملعقة كبيرة سكر (20 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة ملح (3 جرام).
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر (5 جرام).
- كوب ونصف ماء دافئ (300 جرام).
- كوب إلا ربع لبن رائب بحرارة الغرفة (160 جرام).
- الشربات ( 3 كوب سكر، 2 كوب ماء، ملعقة كبيرة عصير ليمون).
طريقة التحضير
- لتحضير الشربات: نذوب ثلاثة أكواب من السكر في كوبين ماء على البارد ثم نرفع الخليط على النار.
- عندما يبدأ الشربات في الغليان نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم نهدئ النار ونتركه يغلي لمدة 15 دقيقة.
- ثم نطفئ النار ونتركه يبرد تماماً قبل استخدامه.
- لتحضير عجينة الزلابية: نذوب ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر في نصف كوب ماء دافئ.
- نضع ثلاثة أكواب من الدقيق وثلاث ملاعق من النشا في إناء عميق، ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من الملح ونقلب المكونات.
- نضيف خليط الخميرة وكوب إلا ربع من اللبن الرائب وثلاث ملاعق كبيرة من الزيت، ثم نضيف كوب من الماء تدريجياً مع التقليب بالمضرب اليدوي.
- نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام أثقل من قوام خليط الكيك وخالي من أي تكتلات، ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها.
- نشكل العجينة باستخدام كيس تزيين الحلويات أو باستخدام ملعقة معيارية ممسوحة بالزيت حتى لا تلتصق بالعجين.
- ثم نقلي كرات العجين في زيت غزير وساخن حتى تأخذ لون ذهبي.
- نضع الزلابية بعد تمام النضج في الشربات الثقيل البارد مع التقليب، ثم تصفى وتوضع في طبق التقديم وبألف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ