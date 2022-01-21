الزلابية المصرية بألذ طعم والمكونات من مطبخك

الزلابية المصرية من أبسط أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وتتميز بطعم شهي ومحبب لكل أفراد الأسرة، وتبحث الأمهات دائماً عن وصفات لعمل الحلويات لأطفالهم في المنزل لتجنب شراء الحلويات الجاهزة التي تضر صحتهم، وتعتبر الزلابية من الحلويات الغير مكلفة حيث تتوفر مكوناتها في كل البيوت، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الزلابية المصرية على طريقة هبة أبو الخير.

مكونات الزلابية المصرية

3 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

3 ملاعق كبيرة نشا (60 جرام).

ملعقة كبيرة خميرة (10 جرام).

3 ملاعق كبيرة زيت (35 جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا (5 جرام).

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة (40 جرام).

ملعقة كبيرة سكر (20 جرام).

نصف ملعقة صغيرة ملح (3 جرام).

ملعقة صغيرة بيكنج بودر (5 جرام).

كوب ونصف ماء دافئ (300 جرام).

كوب إلا ربع لبن رائب بحرارة الغرفة (160 جرام).

الشربات ( 3 كوب سكر، 2 كوب ماء، ملعقة كبيرة عصير ليمون).

طريقة التحضير