عجينة السمبوسك المتماسكة المقرمشة واسرار تحضيرها بدون ما تشرب الزيت

تعتبر السمبوسك من أشهى أنواع المقبلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص في مختلف دول العالم، فيكثر تحضيرها بالتحديد في شهر رمضان وفي العزومات والمناسبات، وللسمبوسة أو السمبوسك فالأسمين صحيحين العديد من الأصناف فهناك السمبوسك باللحم المفروم وبالسجق وبالبسطرمة وبالجبنات، وتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير عجينة السمبوسك الناجحة بدون ما تشرب زيت.

تحضير عجينة السمبوسك

يتم تحضير عجينة السمبوسك من خلال إحضار مقادير بسيطة غير مكلفة ومتواجدة بشكل دائم في مطبخك وتلك المقادير سنذكرها في السطور التالية.

مقادير عجينة السمبوسك

كأسان من الدقيق الأبيض. كأس من المياه الدافئة. رشة من الملح. ملعقة من الزيت النباتي.

خطوات تحضير عجينة السمبوسك

يتم تحضير عجينة السمبوسك بخطوات بسيطة للغاية وبمكونات غير مكلفة وتلك الخطوات تكمن في التالي.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك

يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلًا من المياه ثم رشة من الملح والزيت النباتي. يتم رفع الإناء على النار وتركه لحين أن تغلى المياه ثم يتم إضافة الدقيق ثم يتم رفع الإناء من على النار. يتم ترك الخليط جانبًا لحين أن يبرد بصورة تامة ثم يتم فركه بالاعتماد على اليدين ثم يتم الحصول على عجينة وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح. بعد ذلك يتم رش كمية قليلة من الدقيق على السطح الرخامي ثم يتم فرد العجينة بالاعتماد على عصا الفرد وبالتالي يتم الحصول على عجينة رقيقة.

يتم تقطيع العجينة بشكل طولي من أجل أن يتم حشوها. بعد ذلك يتم تجهيز الحشوة حسب الرغبة. يتم حشو حبات السمبوسك بالحشو ثم يتم غلقها جيداً. يتم وضع الزيت النباتي في إناء وتكون النار عالية ويتم قلي حبات السمبوسك لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. تخرج السمبوسك من الزيت وتصفى جيداً على ورق مناديل المطبخ. تقدم السمبوسك ساخنة بألف هنا.

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