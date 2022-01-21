إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل في الحوض لسبب لن تصدقيه توقف حالا قبل فوات الأوان

بعد أن تقوم كل سيدة بقلي الطعام دائما ما تقوم بعد ذلك بالتخلص من الزيت الحار المستخدم في القلي، وذلك عن طريقة سكبه في الحوض الخاص بغسل الاطباق دون أن يكون لديها علم بحجم هذه الكارثة، حيث حذر من ذلك العديد من الخبراء من استخدام هذه العام التي يمكن أن تسبب في حدوث انسداد المجاري، حيث تصبح جميع الزيوت والدهون في حالة سائلة وذلك في حالة إذا كانت ساخنة ثم تتحول بعد ذلك إلى الحالة الصلبة، سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة بعضا من تصريحات الخبراء عن هذا الموضوع تابعوا معانا.

تصريح الخبراء الأمريكيين بخصوص سكب زيت القلي في المجاري

حيث صرح جويل فريدريك الرئيس الخاص بشركة كوارتر مون السباكة في سان أنطونيو أنه عندما نقوم بصب جميع الشحوم الساخنة في الحوض بعد أن تبرد النصف بجدران الأنابيب الخاصة بالصرف وهذا من الأشياء الخطيرة للغاية، كما صرح أيضا أنه عند حدوث ذلك سوف تميل بالطبع جميع بقايا الطعام والاوساخ التي يتم التخلص منها في الحوض إلى الالتصاق بهذه الشحوم وهذا بالطبع يؤدي إلى انسداد الانابيب في نهاية.

تصريح شين مهافي رئيس شركة تاون بلامر

صرح أيضا من خلال مجموعة من الصحف الموجودة في جورجيا، أن أي شئ أثقل من المياه بالطبع يتراكم في الأنابيب ويمكن أن يكون السبب في انتشار العديد من الروائح الكريهة في مطبخك على المدي القصير كنا تؤدي إلى انسداد بالكامل مع مرور الوقت بكل تأكيد، كما يتم التصاق جميع بقايا الطعام أيضا بهذه الدهون، كما يجب الإشارة أنه يمكن أن تصبي بعض الزيوت مثل زيت الزيتون ولكن نصح العديد من السباكين من عدم صبها في الحوض لأن هذه الزيوت لا تختلط مع الهاء بكل سهولة وبالتالي يتم أن تتراكم وتؤدي إلى انسداد الانابيب.

العديد من الزيوت والزبدة والدهون تكون سائلة عندما تكون ساخنة ، لكنها تصبح صلبة في درجة حرارة الغرفة تميل بقايا الطعام والأوساخ إلى الالتصاق بهذه الزيوت والشحوم ، خاصة في المرفقين أسفل الحوض ، وينتهي الأمر بسد الأنابيب في هذا الصدد ، علق رئيس كوارتر مون ، جويل فريدريك: Plumbing ، سان أنطونيو ، تكساس ، “عندما تصب الشحوم الساخنة في الحوض ، فإنها تظل سائلة ، ولكن بمجرد أن تبرد ، يتصلب الشحم ويلتصق بجدران أنبوب الصرف الصحي.