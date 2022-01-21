كريم نيفيا أقوي كيراتين طبيعي للشعر المجعد لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة في نصف ساعة

كيراتين كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن للقضاء تماما على الملمس والمظهر المجعد للشعر وهي من أسهل الوصفات التي من الممكن أن يتم تطبيقها وبمنتهى السرعة وتكون سريعة في إنجازها لمهمتها في التحسين لملمس الشعر وبطريقة آمنة من دون أن يحدث أي ضرر على خصلات الشعر، والحصول على الخلطة يكون من خلال استعمال لكل المقادير الطبيعية والتي نحتاجها كي تصلح للمزج مع كريم نيفيا وتعطي جدوى وفائدة للتركيبة المنعمة للشعر، وفيما يلي من تلك الفقرات توضيح لطريقة المزج ما بين مختلف المكونات التالية لعمل خليط كيراتين منعم للشعر باستعمال نيفيا والذي يعد أقوى المكونات المرطبة للشعر.

كيراتين كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن

من الممكن الاعتماد على تلك الخلطة الطبيعية المتميزة في الحصول على الشعر الناعم والمفرود، وبمظهر انسيابي ومنسدل جذاب وهذا يكون أيسر من خلال وصفة طبيعية لمكون كريم نيفيا المرطب للشعر مع المقادير الأخرى، والتي سنقوم بعرضها تفصيليا من خلال الآتي من تلك الفقرة:

مقادير كيراتين نيفيا لتنعيم الشعر

ملعقة من الكريم المرطب نيفيا.

ملعقة صغيرة من مكون زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من مكون جل الصبار.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير لخليط كيراتين نيفيا

من الممكن القيام بالتحضير لتلك التركيبة من خلال الاتباع لما يلي من الخطوات القادمة: