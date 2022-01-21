تناول الحليب بالقرفة في الشتاء وفوائده الصحية

يعد تناول الحليب بالقرفة في الشتاء من الأمور الأكثر أهمية، لأن مشروب القرفة بالحليب يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، كما أنه يندرج تحت قائمة المشروبات الصحية في فصل الشتاء، التي تساعد على الشعور بالدفء، فضلا عن أن الكثيرون يفضلون تناوله، وفيما يلي سوف نوضح لكم فوائد تناول الحليب بالفرقة.

فوائد تناول الحليب بالقرفة في الشتاء

يعد تناول القرفة بالحليب في الشتاء محارب قوي للبرد، لأن تناول كوب دافئ منه، يعمل على محاربة اعراض الحساسية والبرد والتخفيف من أي حمى مرافقة.

تعمل على تقوية جهاز المناعة.

يعمل تناول الحليب بالقرفة على تعزيز صحة الفم.

القرفة بطبيعتها تحتوي على مجموعة من الزيوت، التي تعمل بشكل أساسي على حماية الفم من سلالات معينة من البكتيريا، التي تتسبب في تسوس الأسنان، وفي راحة الفم الكريهة، التي تتسبب في بعض الأحيان أيضاً في حدوث التهابات بالفم.

يعمل مشروب الحليب بالقرفة على تعزيز صحة العظام، لأن تناول كوب واحد منه يوميا كافي من أجل تقوية العظام، والمحافظة على صحتها، لأن هذا المشروب يحتوي على نسبة كافية من الكالسيوم مفيدة للعظم.

يعمل مشروب الحليب بالقرفة على مكافحة لالتهابات، نتيجة لأنه لديه قدرة فائقة في مكافحة أنواع مختلفة من البكتيريا، الفيروسات والعدوى الفطرية.

تناول الحليب بالقرفة والتحكم في مرض السكري

يعد تناول مشروب القرفة باللبن بعد كل وجبة بانتظام، يمتلك قدرة فعالة في التحكم في مرض السكري، لأنه يعمل على تقليل نسبة الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبة، نتيجة لأن القرفة تعمل على تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي بشكل بطئ.

طريقة تحضير كوب حليب بالقرفة

يتكون من كوب من الحليب الساخن، وملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة صغيرة من العسل.

نقوم بتسخين الحليب، ومن ثم نقوم بإضافة القرفة والعسل إليه ونقلبهم جيدا.

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