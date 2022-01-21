نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تتبيلة السمك السنجاري بالخلطة المشوي في الفرن بطريقة المطاعم احلى من المحلات في المقال التالي
الأسماك من أكثر الوجبات المحببة لدى الجميع، ولذلك يوجد العديد من الطرق التي يمكنك أن تحضر بها السمك، ومن أسهل وألذ الوصفات هي السمك السنجاري، لأنها تعد من الوجبات المغذية والمتكاملة التي تحتوي على البروتين والخضروات لذلك نذهب جميعاً إلى المطاعم لتناول هذه الوجبة الشهية لأن المطاعم تقوم بتحضير تتبيلة سرية تعطي إلي سمك مذاق خاص، وسنقدم لكم طريقة طريقة أسرار تتبيلة المطاعم في تحضير السمك السنجاري.
مكونات السمك السنجاري
السمك من الوجبات والوصفات التي لا تحتاج إضافة مكونات كثيرة أو إضافة توابل كثيرة لكى يحتفظ بطعم المميز، مكونات وصفتنا هي:
- كيلو من السمك (بوري ، وبلطي) كبير الحجم.
- جزر مبشور متوسطة الحجم.
- 2 بصلة مفرومة متوسطة الحجم مقطع شرائح.
- حبة من الطماطم المقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
- كوب من الفلفل الألوان المقطعة شرائح رفيعة.
- حبه من الفلفل الأحمر الحار مقطع حلقات (اختياري).
- ¼ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- 3 معالق كبيرة من عصير الليمون.
- معلقة كبيرة كمون.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة تحضير السمك السنجاري
من المعروف أن السمك السنجاري لا يحتاج إلى خطوات كثيرة في التحضير كما أنه من أسهل وأسرع الوصفات وطريقة تحضيرها هي:
- نقوم في البداية بتنظيف السمك جيداً وتنظيفه بالماء والملح والليمون لكي يتخلص من الروائح الغير محببة.
- نقوم بفتح السمك من الرأس إلى الذيل بشكل طولي حتى يصبح كصفحة.
- بعد ذلك نقوم برش الملح والفلفل الأسود والقليل من الزيت من الداخل والخارج.
- نحضر صينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل الصينية لكى لا تلتصق.
- ثم نبدأ بوضع السمك في الصينية.
- نحضر الآن خلطة السمك السنجاري، نضع طاسة على نار متوسطة ونضيف القليل من الزيت حتى يسخن قليلًا.
- ثم نقوم بوضع مكعبات البصل المقطع شرائح ونقوم بتشويح في الزيت.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الألوان المقطع شرائح و الجزر.
- نقوم بتقليب كافة هذه المكونات لكى تبذل قليلا.
- بعد أن يذبل الفلفل و البصل نرفعه من على النار.
- ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم والفلفل الحار والطماطم ونخلطها مع المكونات.
- نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة المفرومة والليمون ونقلبهم جيدًا مع المكونات.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
- ثم نقوم بتوزيع خليط الخضروات على السمك من الداخل.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة حتى يتم تسويته السمك.
- يمكنك تشغيل الشواية آخر 5 دقائق لكي يحصل السمك السنجاري لون مميز.
- يخرج من الفرن ويقدم الطعام بجانب أرز الصيادية بالصحة والهنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ