أسرار تتبيلة السمك السنجاري بالخلطة المشوي في الفرن بطريقة المطاعم احلى من المحلات

الأسماك من أكثر الوجبات المحببة لدى الجميع، ولذلك يوجد العديد من الطرق التي يمكنك أن تحضر بها السمك، ومن أسهل وألذ الوصفات هي السمك السنجاري، لأنها تعد من الوجبات المغذية والمتكاملة التي تحتوي على البروتين والخضروات لذلك نذهب جميعاً إلى المطاعم لتناول هذه الوجبة الشهية لأن المطاعم تقوم بتحضير تتبيلة سرية تعطي إلي سمك مذاق خاص، وسنقدم لكم طريقة طريقة أسرار تتبيلة المطاعم في تحضير السمك السنجاري.

مكونات السمك السنجاري

السمك من الوجبات والوصفات التي لا تحتاج إضافة مكونات كثيرة أو إضافة توابل كثيرة لكى يحتفظ بطعم المميز، مكونات وصفتنا هي:

كيلو من السمك (بوري ، وبلطي) كبير الحجم.

جزر مبشور متوسطة الحجم.

2 بصلة مفرومة متوسطة الحجم مقطع شرائح.

حبة من الطماطم المقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

كوب من الفلفل الألوان المقطعة شرائح رفيعة.

حبه من الفلفل الأحمر الحار مقطع حلقات (اختياري).

¼ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

3 معالق كبيرة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة كمون.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير السمك السنجاري

من المعروف أن السمك السنجاري لا يحتاج إلى خطوات كثيرة في التحضير كما أنه من أسهل وأسرع الوصفات وطريقة تحضيرها هي: