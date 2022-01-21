نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماء فكرة جديدة لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ اكتر من 10 كرنبات في دقائق بدون تعب في المقال التالي
سلق الكرنب بدون ماء من السهل إتمامه وهذا ما يكون من خلال طريقة بسيطة، وتلك الطريقة تعتمد على أبسط الخطوات والتي من خلالها من الممكن أن نحثل على كل كمية الورق المطلوبة وتكون مسلوقة وجاهزة وبدون الحاجة لاستعمال أي كمية ماء وفي غضون وقت قصير يصبح الورق المطلوب حشوه ولفه جاهز تماما للاستخدام الفوري، وفيما يأتي توضيح عبر السطور التالية لأهم الخطوات التي تساعد في الحصول على الورق جاهز كما أن الطريقة سريعة ولا نحتاج فقط سوى للتقطيع السريع للورق وسلقه كما سيلي من تلك الفقرات.
سلق الكرنب بدون ماء
السلق وبسرعة مذهلة لورق الكرنب بدون ماء من أبسط الوصفات التي من الممكن أن تساعد في الحصول السريع على ورق الكرنب بحيث يكون مسلوق وجاهز تماما على الاستخدام السريع وهذا يتم عبر تقطيع الكرنب في البداية بأسهل طريقة وهي من خلال عدم اللجوء مطلقا لتفكيك ورق الكرنب فقط نقطع الكرنبة وهي وحدة واحدة ونزيل رأسها ثم يقطع الورق لمربعات مناسبة الحجم، ومن ثم يتم السلق بالطريقة الآتي ذكر خطواتها.
خطوات لسلق الكرنب بدون ماء
من أهم الخطوات التي من الممكن أن نستعين بها في السلق للكرنب وبسرعة الصاروخ ما سنقوم بعرضه على هذا النحو الآتي:
- لا بد من التقطيع للكرنبة بحيث يكون الورق بحجم ملائم ومن الممكن الاعتماد على تقطيعه كما قد سبق الذكر.
- الخطوة التالية تكون من خلال الاستخدام لكيس من النوع الحراري.
- بعد تجهيز الكمية المطلوب سلقها من خضار الكرنب يتم وضع الورق بداخل الكيس ويكفي فقط أن يتم ملأ الكيس حتى منتصف سعته فقط.
- بعد ذلك لا بد من إحكام الغلق للكيس.
- التسوية للورق تكون دون الماء وفي داخل فرن ميكرو ويف.
- ثلاث دقائق فقط ثم قومي بإخراج الورق من الميكرو ويف وافتحي الكيس بحرص ثم قلبي الورق ليكمل مرحلة السلق لدقيقتين.
- تكرار تلك الخطوة حتى نحصل على الكمية المطلوبة من ورق الكرنب المسلوق وهذا حتى يكون من اليسير حشوه ولفه بأيٍ من الطرق السريعة.
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