بقسماط الأفران بأسهل طريقة وبنفس طعم الجاهز

بقسماط الأفران من المخبوزات التي يفضل الكثير من الناس تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء مع كوب من الشاي أو الحليب أو مع الجبن الأبيض، ويتميز بمذاق لذيذ ومحبب لكل أفراد الأسرة، ويمكن لربات البيوت تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة وبنفس طعم الجاهز بدلاً من شرائه بأسعار غالية، كما أن طريقة تحضيره سهلة وسريعة، ويعتبر من أسهل المعجنات التي تحب كثير من الأمهات تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتها، ولكي نحصل على مخبوزات ناجحة بمذاق وشكل مميز يجب الالتزام بالمقادير المحددة للمكونات وبالترتيب الصحيح لخطوات العمل، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بقسماط الأفران في المنزل بنفس طعم الجاهز.

مكونات بقسماط الأفران

يتم تحضير بقسماط الأفران اللذيذ في المنزل بنفس طعم الجاهز بالمكونات البسيطة التالية:-

نصف كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ للعجن أو حسب احتياج العجينة.

للوجه

سمسم أبيض.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

البقسماط من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بنفس طعم الجاهز بالخطوات التالية:-

نقوم بنخل الدقيق للتخلص من أي شوائب أو تكتلات. في العجان الكهربائي نضع نصف كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات ونصف كوب من الزيت ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام مفتت. ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الخميرة ونضيف كوب من الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نغطي العجينة لمدة نصف ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها ثم نقطعها لكرات صغيرة. نفرد كرة العجين بشكل بيضاوي ثم نلفها على شكل أصابع طويلة، ثم نضع أصابع العجين في طبق به ربع كوب ماء ثم في السمسم. نضع البقسماط في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم يغطي ويترك ليختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 190 مئوية على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج البقسماط من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية. يمكن الاحتفاظ بالبقسماط في علبة جافة ونظيفة لعدة أيام في درجة حرارة الغرفة فهو من المخبوزات التي لا تفسد بسرعة.

نصائح لنجاح عمل المخبوزات في المنزل

قد يجد البعض صعوبة في تحضير المعجنات في المنزل ولا يحصلون على نتائج جيدة، وسنقدم لكم فيما يلي بعص النصائح المهمة لنجاح عمل المخبوزات:-