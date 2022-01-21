بالمشط فقط لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالمشط من أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل أفضل أنواع المحاشي من الورق سواء ورق العنب أو ورق الكرنب باستعمال المشط وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة في تلك الطريقة، والتي إن تم اتباعها من قبل ربة البيت ستحصل على كمية المحاشي الطلوبة وفي وقت وجيز، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات التي من الممكن أن يتم اتباعها للحصول على المحشي من الكرنب أو ورق العنب جاهز تماما على الاستخدام حيث تعد وصفة المحشي من الوصفات التي من الممكن أن تتخذ الوقت الطويل وهذا إن تم الاعتماد على الطريقة العادية في عمل المحشي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نوضح خطوات الطريقة بالتفصيل.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط

من الممكن أن يتم اللف لورق العنب وورق الكرنب بالطريقة التي نستخدم فيه المشط حيث أن الكثير من ربات البيوت تبحثن عن الطريقة التي من الممكن أن يتم بها الحشو واللف للخضار الورقي باستعمال المشط، ومن خلال استخدام المشط بعد التجهيز للورق والخلطة من الممكن البدء في إنجاز لف الورق باستعمال المشط وفق خطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة.

طريقة للف ورق العنب والكرنب بالمشط

من أهم الخطوات التي من الممكن أن تيسر من عمل الخضار الورقي ملفوفا هي الخطوات للف باستعمال المشط والخطوات تكون على هذا النحو الآتي: