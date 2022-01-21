7 نصايح لتقليل التورم في اجزاء الجسم المختلفة

التورم ممكن يبقى مشكلة خطيرة ، سواء انتفاخ الوجه, الايد, الرجل ، دي تعتبر حالة محتاجة لاستشارة دكتور ، بالاضافة لعمل بعض الحاجات الاساسية في البيت زي استهلاك كمية اقل من الملح وغيرها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة نصايح لتقليل التورم والانتفاخ في الجسم.

نصايح لتقليل التورم والانتفاخ:

1- ماتكليش اكتر من معلقة واحدة سكر في اليوم:

المتخصصون صرحوا انك مش محتاجة لاستهلاك السكر عشان تحافظي على نسبة السكر في الدم عند المستوى الطبيعي ، لان الجلوكوز الزيادة هيسبب انتفاخ الوجه والعيون ، وفي الواقع ، ان اجسامنا بتحتاج معلقة سكر واحدة بس في اليوم.

2- ماتفوتيش تمارين قبل الدورة الشهرية:

الاعراض زي انتفاخ المعدة وتورم الذراعين والساقين ، من الحاجات الشائعة في متلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، الخبراء عشان كده الخبراء بينصحوا انك ماتفوتيش تمارين قبل الدورة الشهرية ، اعمليها بانتظام باستثناء الاوقات اللي بتحسي فيها انك تعبانة.

3- استخدمي رباط ضاغط للايدين والساقين بالليل:

جربي وضع رباط ضاغط بالليل على ايديكي ورجليكي ، ده هيساعد على تقليل التورم ومنع زيادة المشكلة ، ابدأي لفي الرباط من تحت لفوق ، ولكن ماتلفيش رباط لو بتعاني من اي التهاب في الساقين او القدمين.

4- ماتشربيش ماية سخنة:

الماية الدافية بتحسن الدورة الدموية وبتسرع الهضم ، وبتوسع الاوعية الدموية وده بيوصل اكسجين اكتر لكل اجزاء الجسم ، نتيجة لده الانتفاخ هيقل ، اما الماية السخنة اوي هيكون ليها تأثير معاكس لده كله وهتسببلك انتفاخ في المفاصل.

5- اشربي ماية مع الليمون لتقليل فرص تورم القدمين:

الليمون من العوامل القوية المضادة للالتهابات ، وممكن انه يساعد في تمكين جسمك من اصلاح اي نسيج تالف وتقليل التورم ، وماية الليمون مفيدة بشكل خاص للامراض الالتهابية زي التهاب المفاصل وهي بشكل عام تعتبر طريقة فعالة جدا لمنع التورم ، حاولي شرب ماية الليمون كل يوم واستمري عليها بانتظام.

6- اتأكدي ان درجة حرارة البيت مناسبة:

بيكون في خطر حدوث انتفاخ بسبب الحرارة والرطوبة ، عشان كده لازم تتأكدي ان درجة حرارة البيت مناسبة ومش بتأذي جسمك ، التورم بيحصل لما بيزيد تدفق الدم للجلد وساعتها ممكن تحسي بالجفاف والانتفاخ في نفس الوقت.

وحسب المتخصصين ، ان كل اوضه في البيت ليها درجة الحرارة المثالية المناسبة ليها:

– غرفة المعيشة: من 20 درجة مئوية – 22 درجة مئوية.

– غرفة النوم: 16 درجة مئوية – 19 درجة مئوية.

– غرفة المكتب: 20 درجة مئوية – 22 درجة مئوية.

– غرفة نوم الاطفال: 16 درجة مئوية – 22 درجة مئوية.

– مدخل البيت: 15 درجة مئوية – 18 درجة مئوية.

– الممر بين الغرف: 15 درجة مئوية – 18 درجة مئوية.

– الحمام: 22 درجة مئوية – 24 درجة مئوية.

– المطبخ: 18 درجة مئوية – 20 درجة مئوية.

7- اتأكدي من ان نعل الشوز متصمم لتقليل التورم:

لو لابسة شوز مسطح بيوفر دعم قليل لقوس القدم ، ممكن تصابي بالتهاب في اللفافة الاخمصية ، هيأدي لتورم القدمين ، عشان كده بننصحك بتجنب الاحذية المسطحة واختاري شوز يكون بيدعم قوس وكعب رجلك.

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