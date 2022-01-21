نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طريقة عمل بسكويت السابليه بالمربي في المنزل بدون مجهود وبأقل التكاليف جربيها دلوقتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عن طرق مختلفة لعمل بسكويت السابلية في المنزل بطريقة مميزة حيث أنه يعتبر واحد من أشهر أنواع الحلويات على مستوي العالم، وهناك الكثير من المحبين لهذا النوع من الحلويات، ولأن المحرك يشغل الملايين من البحث حول هذه الأطباق سوف نقوم بعرض جميع التفاصيل الخاصة بطريقة تحضير بسكويت السابليه في المنزل بدون اي مجهود وبأقل التكاليف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني.

أيضا يحتوي هذا النوع من الحلويات على الكثير من المميزات المختلفة والتي تجعله واحد من أهم وأفضل الحلويات وتجعله مميزا عن غيره ومن أبرزهم أنها سهلة وسريعة التحضير وفي الآتي سوف نذكر بعض المميزات الأخرى.

أسهل طريقة عمل بسكويت السابليه في المنزل

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المميزة للكثير من الناس وهي أيضا لا تحتاج إلى الكثير من المكونات فهي تحتاج إلي المكونات التي تتواجد في جميع المنازل ومن أبرز المكونات التي تحتاج إليها الآتي:

مكونات بسكويت السابليه

مقدار كيلو غرام من الطحين متعدد الاستخدام.

قدار ربع كيلو غرام من السكر ويجب أن يكون هذا السكر مطحون جيدا.

مقدار ربع كيلو غرام من الزبدة البلدي.

عدد 6 بيضات كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون المجفف.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كمية كافية من المربي الفواكه على حسب الرغبة.

نقدار ربع كيلو غرام آخر من السكر المطحون للتزيين.

خطوات عمل بسكويت السابليه

من الأفضل تنفيذ جميع الخطوات التالية بالترتيب حيث لا تواجه عقبات في عملية التحضير: