فطائر الطاسة بدون خميرة بطريقة سهلة وبحشوة صحية وشهية ومميزة

فطائر الطاسة بدون خميرة ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة الفطائر الروسية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الطاسة بدون خميرة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الطاسة بدون خميرة

تتكون فطائر الطاسة بدون خميرة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

90 مل ماء ساخن.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

150 جم دقيق.

مقادير الحشوة

حبة بصل أخضر مفروم ناعم (15 جم).

20 جم سبانخ مفروم ناعم.

40 جم جزر مبشور.

50 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

رشة بابريكا.

رشة ملح.

15 جم زبدة غير مملحة مذابة.

رشة فلفل أسود.

زيت زيتون للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر الطاسة بدون خميرة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء الساخن والملح ونقلبهم حتى يذوب الملح.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بالملعقة.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نشكلها إلى 4 كرات متساوية في الحجم، ثم نغطيهم ونتركهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة.

نحضر الحشوة، نحضر وعاء ونضيف إليه البصل المفروم ناعم والسبانخ المفروم ناعم والجزر المبشور والجبنة الموزاريلا المبشورة والملح والفلفل الأسود والباربريكا، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نفرد كل كرة من العجين بعد ما ارتاح على سطح مرشوش بالدقيق بالشوبك بقطر 18 سم، ثم ندهن الفطيرة بالزبدة.

ثم نقوم بإحداث شق في منتصف الفطيرة مع مراعاة ترك الفطيرة متلاصقة، ثم نوزع مقدار من الحشوة فوق الفطيرة وترك ربع الفطيرة بدون حشوة.

بعد ذلك نقوم بطي جزء الفطيرة الذي بدون حشو فوق الجزء الذي بالحشو ونضغط عليه باليد.

ثم نقوم بطيه فوق الجزء الثالث ونضغط عليه باليد أيضأ، ثم نقوم بطيه فوق الجزء الرابع ونضغط عليه باليد أيضاً ونغلق الأطراف بالضغط عليها أيضا باليد أو بالشوكة.