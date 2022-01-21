كريم الكركدية والنشا للتبيض الفوري حضرية بمكونات اقتصادية

الكركدية والنشا للتبييض، تعتبر الوصفات الطبيعية هي الأكثر أماناً وفاعلية عن المنتجات الأخرى التي تعتمد صناعتها على المواد الكيماوية التي قد تضر بالبشرة وربما لا تجدي نفعاً مثل الوصفات الطبيعية، كما يعد وصفة الكركدية والنشا من أهم الوصفات الطبيعية التي من شأنها تبييض البشرة وتفتيحها عشرة درجات أسرع، حيث تبحث كثير من النساء عن الحل الأفضل لتفتيح البشرة وشد الوجه، وذلك لأن الكركدية والنشا من المواد الطبيعية المفيدة التي تعمل على إزالة الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لذا سوف نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية لتبييض البشرة وتفتيحها من الكركدية والنشا فتابعونا للتعرف على الطريقة والمكونات.

الكركدية والنشا لتبييض الوجه

هناك عدة مكونات تستخدم في تبيض البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها بشكل طبيعي فيمكن استخدام الطريقة كالأتي:

المكونات:

عدد اثنان ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

مقدار عدد اثنان ملعقة صغيرة من ماء الورد.

عدد واحد ملعقة كبيرة من الكركدية.

حوالي نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بتجهيز وعاء مناسب ويوضع به الماء والكركدية.

بعد ذلك يتم وضع الإناء على النار ويترك إلى أن يغلي.

بعد ذلك يتم تصفية الكركدية ونأخذ ماؤه ويترك بعض الوقت ليبرد تماماً.

ثم يتم إضافة ماء الورد والنشا إلى مغلي الكركدية، ونقوم بتقليبهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

بعد ذلك يتم وضع الوصفة على الوجه ويتم توزيعها بشكل جيد، يفضل غسل الوجه قبل الاستعمال.

تترك على الوجه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة تقريباً، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

يفضل وضع قطعة ثلج في قطعة من القماش ويتم وضعها على الوجه حتى يتم إغلاق المسام الموجودة.

من الممكن استبدال الثلج بماء الورد ويوضع مباشرة على الوجه عن طريق زجاجة رذاذ.

بعد تجفيف الوجه يفضل وضع كريم لترطيب الوجه، وللحصول على نتائج أفضل يفضل تكرار الوصفة بشكل يومي قبل النوم.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل وصفة الكركدية والنشا لتبييض الوجه بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.