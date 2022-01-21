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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا هش وخفيف مثل بسكويت المخابز - ثقفني
طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا، يعتبر بسكويت النشا والفانيليا من ألذ وأشهي أنواع البسكويت ولا يحتاج لمجهود في تحضيره، ويستخدم بسكويت النشا والفانيليا في الكثير من المناسبات ويقدم أيضاً كوجبة فطار ويعد أيضاً بسكويت النشا والفانيليا من أنواع البسكويت الغير مكلف، ومكونات بسكوت النشا والفانيليا موجودة داخل أغلب البيوت المصرية لذلك سوف نتعرف في هذا المقال القادم على طريقة تحضير بسكويت النشا والفانيليا داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات في متناول الأيدي.
طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا
لصنع بسكويت النشا والفانيليا يحب اتباع عدة الخطوات الآتية:
المكونات:
- حبتان من البيض.
- مقدار ٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ومقدار نصف كوب وثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- مقدار نصف كوب من الزيت.
- ومقدار كوب من النشا.
- مقدار كوب ونصف من الدقيق المنخول.
خطوات تجهيز البسكويت الهش والمقرمش
- نحضر وعاء عميق ونضع به مقدار السكر والبيض وكذلك الفانيليا ثم تخلط المكونات جيداً حتي يزوب السكر تماماً.
- ثم ننزل بمقدار الزيت ثم نصع باقي المكونات ونستمر في عملية الخلط حتى يمتزج الخليط حيداً ويصبح متجانس وبعد الانتهاء من خلط جميع المكونات نضيف مقدار النشا ونقوم بخلط المكونات باستخدام المضرب اليدوي حتي نتأكد من عدم وجود النشا وأنها امتزجت جيداً مع باقي المكونات.
- ثم ننزل بمقدار ثلاثة أرباع كمية الدقيق السابق نخله للخليط حتى يمتزج الدقيق مع الخليط السابق تحضيره جيدا ثم نضيف كمية الدقيق المتبقية مع مراعاة الاستمرار في عملية العجن حتي نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة.
- وبعد الانتهاء من عجم بسكويت النشا والفانيليا نحضر صينية الخبز ونضع بها ورق زبدة ثم نشكل العجينة على شكل كور صغيرة الحجم وترص على ورق الزبدة ثم نقوم بالضغط على كل كرة قليلاً ثم نصنع بها ثقب في منتصف العجينة باستخدام صباع اليد أو أي شيء متاح عندك.
- وبعد تشكيل الكمية كلها ندخل البسكويت في فرن سبق تشغيله على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة او حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي.
- ومن الممكن ان نقوم بتحضير بسكويت النشادر الهش والمقرمش بجانب بسكويت الفانيليا والنشا.
- ثم يخرج البسكويت من الفرن ويقدم بارد بجانب مشروب ساخن وصحتين وعافيه.
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