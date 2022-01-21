طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا هش وخفيف مثل بسكويت المخابز

طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا، يعتبر بسكويت النشا والفانيليا من ألذ وأشهي أنواع البسكويت ولا يحتاج لمجهود في تحضيره، ويستخدم بسكويت النشا والفانيليا في الكثير من المناسبات ويقدم أيضاً كوجبة فطار ويعد أيضاً بسكويت النشا والفانيليا من أنواع البسكويت الغير مكلف، ومكونات بسكوت النشا والفانيليا موجودة داخل أغلب البيوت المصرية لذلك سوف نتعرف في هذا المقال القادم على طريقة تحضير بسكويت النشا والفانيليا داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات في متناول الأيدي.

طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا

لصنع بسكويت النشا والفانيليا يحب اتباع عدة الخطوات الآتية:

المكونات:

حبتان من البيض.

مقدار ٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ومقدار نصف كوب وثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار نصف كوب من الزيت.

ومقدار كوب من النشا.

مقدار كوب ونصف من الدقيق المنخول.

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