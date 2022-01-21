طريقة سهلة لعمل المكرونة بلبن في المنزل

طريقة عمل المكرونة بلبن في المنزل، تعد المكرونة بلبن من الأكلات الشهية التي يحبها الكثير من النار، ويكثر عملها في شهر رمضان، تعد المكرونة بلبن من الأكلات التي يسهل تحضيرها ولا تحتاج للكثير من المكونات، وسوف نوضح طريقة عمل المكرونة بلبن في المنزل.

مكونات لعمل المكرونة بلبن في المنزل

المكرونة بلبن من الأكلات الشهية التي يكون الإقبال عليها كبير من جميع الأشخاص، ويحبها الكثير من الكبار والصغار، فهي من الحلوي اللذيذة التي يتم تحضيرها بدون مكلفات، فهي تحتوي علي مكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل، وسوف نوضح مكونات طريقة عمل المكرونة باللبن.

مكونات عمل المكرونة بلبن:

احضري ربع كيلوا من المكرونة الاسباجيتي أو المكرونة الطويلة. احضري كيلوا من الحليب. نصف كوب من السكر. اثنين من صفار البيض. اثنين ملعقة من النشا. ماء فاتر. رشة من الملح. فانيليا.

طريقة تحضير عمل المكرونة بلبن

المكرونة بلبن لها الكثير من المحبين في تناولها، فهي من الأكلات اللذيذة في فصل الصيف وأيضا في فصل الشتاء، تتوفر المكرونة بلبن في جميع المحلات الخارجية المخصصة ببيع الحلوي، ولان الكثير من الاطفال يحبونها، قامت السيدات بالبحث علي احد مواقع التواصل الصغري عن افضل طريقة لعمل المكرونة بلبن، فهي تحتوي علي مكونات سهله وبسيطة وأساسية ومتوفرة في جميع المنازل، كما انه يمكن تحضيرها بسهولة ولا تطلب للكثير من الوقت ولا الجهد.