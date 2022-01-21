نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل المكرونة بلبن في المنزل في المقال التالي
طريقة عمل المكرونة بلبن في المنزل، تعد المكرونة بلبن من الأكلات الشهية التي يحبها الكثير من النار، ويكثر عملها في شهر رمضان، تعد المكرونة بلبن من الأكلات التي يسهل تحضيرها ولا تحتاج للكثير من المكونات، وسوف نوضح طريقة عمل المكرونة بلبن في المنزل.
مكونات لعمل المكرونة بلبن في المنزل
المكرونة بلبن من الأكلات الشهية التي يكون الإقبال عليها كبير من جميع الأشخاص، ويحبها الكثير من الكبار والصغار، فهي من الحلوي اللذيذة التي يتم تحضيرها بدون مكلفات، فهي تحتوي علي مكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل، وسوف نوضح مكونات طريقة عمل المكرونة باللبن.
مكونات عمل المكرونة بلبن:
- احضري ربع كيلوا من المكرونة الاسباجيتي أو المكرونة الطويلة.
- احضري كيلوا من الحليب.
- نصف كوب من السكر.
- اثنين من صفار البيض.
- اثنين ملعقة من النشا.
- ماء فاتر.
- رشة من الملح.
- فانيليا.
طريقة تحضير عمل المكرونة بلبن
المكرونة بلبن لها الكثير من المحبين في تناولها، فهي من الأكلات اللذيذة في فصل الصيف وأيضا في فصل الشتاء، تتوفر المكرونة بلبن في جميع المحلات الخارجية المخصصة ببيع الحلوي، ولان الكثير من الاطفال يحبونها، قامت السيدات بالبحث علي احد مواقع التواصل الصغري عن افضل طريقة لعمل المكرونة بلبن، فهي تحتوي علي مكونات سهله وبسيطة وأساسية ومتوفرة في جميع المنازل، كما انه يمكن تحضيرها بسهولة ولا تطلب للكثير من الوقت ولا الجهد.
- في اناء مناسب، وضعيه علي نار متوسطة، قومي بوضع ثلاث أكواب من الماء الفاتر حتي يتم الغليان.
- نضع المكرونة علي الماء ونتركها لمدة سبع او خمس دقائق حتي يتم سلقها.
- بعدما يتم سلقها نرفعها من النار ونسلقها بالماء الفاتر ونقوم بتصفيتها.
- في اناء مناسب اخر نضع نصف كيلوا اللبن علي النار ونضيف الي اللبن والسكر ونقلب مع بعضهم لبعض جيداً حتي يتم الذوبان.
- نقوم بإضافة المكرونة للبن ونقلبهما مع بعضهم ثم نقوم برفع الحليب من النار ونضعه في خليط كهربائي حتي يصبح خليط ناعم.
- نضع الخليط علي النار مره ثانية ونذوب النشا جيداً ثم نضيفه الي المكرونة، وتقلب باستمرار، ثم نضيف صفار البيض مع فانيليا ونقلب جيدا حتي يتماسك.
- في صنية مناسبة نضع عليها الخليط بعد دهنها بالسمن، ويسكب خليط المكونا ونضع في درجة حرارة الفرن 180 درجة حتي يحمر لونها.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ