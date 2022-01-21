طريقة تحضير الشوفان باللبن والسكر المغذي والصحي لجميع أفراد العائلة

طريقة تحضير طبق الشوفان باللبن والسكر المغذي للجسم، الذي يتم تحضيره بمجموعة من المكونات الصحية التي يتطلبها الجسم وخاصة للأطفال الذين يبنون أجسامهم، حيث يحتوي على العسل واللبن والقرفة والشوفان والموز وجوزة الطيب والمكسرات وكل مكون من هذه المكونات يلعب دور مهم في الجسم، ومن الواجب على جميع الأمهات عمل اكلات وبسكوتات متنوعة باستخدام مكون الشوفان الرائع، والىن سوف نقدم لكم مكونات عمل الشوفان باللبن والسكر وطريقة تحضيره وطريقة إعداد بسكويت الشوفان بالعسل أيضاً.

مكونات عمل الشوفان باللبن والسكر

تعتبر مكونات عمل الشوفان باللبن والسكر من المكونات المفيدة التي تحتوي على قيمة غذائية رائعة للجسم وهي كما يلي:-

نصف كوب من الشوفان.

ملعقة كبيرة من العسل.

كوب ونصف من اللبن السائل.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

موز شرائح.

٢ ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

مكسرات على حسب الرغبة.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

طريقة تحضير الطبق اللذيذ

سوف نتعرف بكل دقة وسهولة على طريقة تحضير هذا الطبق الممتع الذي يعمل على تغذية الجسم والطريقة كما يلي:-

نضع في إناء كمية الحليب المطلوبة ونسخنها على نار متوسطة الحرارة. ثم نضيف الشوفان والسكر والقرفة على اللبن بعد أن يسخن ونقلب. كما أن نقوم بإضافة جوزة الطيب ونستمر في التقليب لمدة دقيقتين. بعد ذلك نسكب الخليط في طبق التقديم ونزينه بشرائح الموز والمكسرات المرغوبة.

طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل

تعتبر طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل من الطرق المشهورة وتنال إعجاب الجميع وهي كما يلي:

المكونات

٧٥ جرام من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

٧٥ جرام من الدقيق.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

٧٥ جرام من الشوفان.

٧٥ جرام من السكر الناعم.

الطريقة