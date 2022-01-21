نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج ستربس المقرمش خطوة بخطوة في المنزل بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج ستربس المقرمش بالخطوات، كما أن ستربس دجاج هو عبارة عن عدد من شرائح صدور الدجاج المخلية من العظم لها تتبيل معين يحتوي على عدد من النكهات والمواد الطبيعية كي تحصل على القيمة الغذائية المتكاملة يتم تحميرها في الزيت للحصول على الشكل المقرمش من الخارج والطري من الداخل وتكون على هيئة أصابع أو قطع صغيرة.

دجاج ستربس كنتاكي

لنتعرف علي طرق تحضير دجاج الاستربس اللذيذ والمفضل لدي الكثير، كما يمكنك ايضا معرفة وصفات تحضير مسحب البيك، ومندي الدجاج في المنزل.

مكونات 1/2 نصف كيلو من صدور الدجاج المخلي

كوب من الماء مذاب به كوب من الدقيق او الطحين.

ملعقة بيكنج بودر.

عدد 1 حبة من البصل المقطع صغيرا و2 من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الخل وملح وفلفل أسود بحسب الرغبة مع ملعقة من البابريكا.

يقطع الدجاج بالشكل المطلوب ويتم نقعه مدة 4 من الساعات في الدقيق المخلوط بالماء والمضاف إليه كافة المكونات السابقة ثم ينشل ويغطي بالدقيق والبيض ويحمر في زيت غزير.

طريقة عمل تشيكن ستربس مروة الشافعي

حضري خليط التتبيل المكون من النشا والملح والماء واضربيه جيدا ثم أضيفي الملح والدقيق والبابريكا والبيكنج بودر وضعي الخليط في الخلاط مع البصل والثوم ثم قطعي الدجاج الى قطع صغيرة بحسب الطلب وانقعي المقدار في الخليط السابق إعداده وضعيه في الثلاجة مدة من 4 الى 5 ساعات ثم حمري الدجاج في الزيت الساخن حتي تحصلين على اللون الذهبي، ولطريقة عمل دجاج الفاهيتا، ولتحضير دجاج بالكاري.

ستربس الدجاج فاطمة أبو الحاتي

تقطع الفراخ الى قطع او أصابع صغيرة ثم توضع في إناء عميق به الملح والسكر والبابريكا والبهارات.

ثم ضعي البصل والثوم البودر على الخليط السابق مع ترك الدجاج في الخليط ليلة كاملة في داخل الثلاجة.

تنشل كمية الدجاج بعد انتهاء مدة التتبيل وتغمس في الدقيق والنشا وتحمر في الزيت.

عند الحصول على اللون الذهبي تنشل من الزيت وتوضع على مناديل مطبخ لتصفيه الزيت الزائد.

ستربس دجاج أمريكانا

ستربس أمريكانا دجاج يحتوي على 750 جرام من لحم الدجاج ويتم تحميره في الزيت كوجبة جاهزة لعشاق الدجاج المقرمش الكرسبي ويحتوي الكيس او العبوة على تطبيله خاصة بالدجاج تجعل منه ذو مذاق خاص يفضله الكثير من الرجال والنساء الصغار والكبار ولابد من تحميره في الزيت المغلي للحصول على المقرمشة المطلوبة.