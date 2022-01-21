أسهل طريقة لعمل البسبوسة مرملة وذهبية مثل أشهر محلات الحلويات ، تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية في العالم العربي بأكمله، وهذا نظراً لما تتميز به من مذاق لذيذ وطعم شهي ولذلك يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، وتعد البسبوسة من الوصفات السريعة والتي لا تحتاج إلي وقت أو مجهود في طريقة إعدادها، وتحرص ربة المنزل علي تحضير كافة الحلويات في المنزل لضمان سلامة ونظافة الأدوات المستخدمة في تحضيرها، ولهذا تبحث دائماً عن أفضل طريقة لعمل البسبوسة مثل المحلات الكبري.

أسهل طريقة لعمل البسبوسة المرملة في المنزل مثل المحلات

تعد البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات التي تتهافت عليها جميع الأفراد وهذا لأنها تتكون من مكونات شهية.

ولكن قد تتسبب في زيادة الوزن لاحتوائها علي سعرات حرارية ولذلك يفضل عدم تناولها للحفاظ علي شكل الجسم.

وتبحث الكثير من الأمهات عن أنجح طريقة لعمل البسبوسة في المنزل وأسرارها للحصول علي المذاق اللذيذ.

مكونات عمل البسبوسة المرملة في المنزل

3 أكواب من السميد الخشن.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

كوب إلا ربع من السمن المذاب.

1/2 كوب من السكر.

3/4 كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من الشربات الثقيل أو عسل الجلوكوز.

مقادير قطر البسبوسة

كوب ونصف من السكر.

كوب كبير من الماء.

عصير نصف ليمونه.

كيس من الفانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة مرملة وذهبية مثل أشهر محلات الحلويات

في وعاء عميق قومي بخلط السميد وجوز الهند حتي تمتزج المكونات. ثم في إناء علي النار قومي بوضع السكر والحليب والسمن والشربات. يتم تقليب المكونات جيداً علي نار هادئة حتي الذوبان وتصبح دافئة فقط. وبعد ذلك يضاف إلي خليط السميد وتمزج حتي يكون القوام مثل الرمل.