نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية للتخسيس السريع في أقل وقت وبدون ممارسة الرياضة أو عمل دايت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم وصفات طبيعية للتخسيس السريع وهي عبارة عن وصفات جميعها من الطبيعة والنباتات التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، حيث إن الكثير من الرجال والنساء يكون الأمر عليهم صعب أثناء ممارسة الرياضة أو اتباع حمية غذائية معينة، ويظل التسائل هل من الممكن خسارة الوزن بدون رياضة أو حميات غذائية؟ نعم بكل تأكيد حيث إن الوصفات الطبيعية حل ممتازة لخسارة الوزن وحرق الدهون بكل سهولة.

وصفات طبيعية للتخسيس السريع ( وصفة القرفة )

تعد القرفة من أفضل الأعشاب الطبيعية التي لها دور كبير وفعال في إنقاص الوزن بكل سهولة بالإضافة إلى أن مذاقها ممتاز كما يتم إضافتها للأطعمة المختلفة وتحارب السكر في الدم وتعمل على تنظيمه، كما أن القرفة تساهم بشكل كبير على حرق الدهون خاصة في منطقة الأرداف والبطن.

مكونات وصفة القرفة للتخسيس السريع

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

عصا واحدة من القرفة الأعواد.

كوبين من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع القرفة وعصا القرفة في الماء. نقوم بغلي المكونات في إناء مناسب. نترك القرفة كي تهدأ ثم نقوم بتناولها. نتناول مشروب القرفة للتخسيس مرتين في اليوم.

وصفات طبيعية للتخسيس السريع ( وصفة الزنجبيل )

يعتبر هذا المشروب من أفضل الوصفات الطبيعية للتخسيس السريع حيث إن اتحاد الزنجبيل مع الشاي الأخضر يعمل على رفع معدل الأيض ويتم عملية حرق الدهون بشكل أسرع، ويعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الفعالة التي تعمل على التقليل من امتصاص الدهون في الأمعاء وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي.

مكونات وصفة الزنجبيل والشاي الأخضر

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير وصفة الزنجبيل مع الشاي الأخضر

نحضر كوب من الماء يكون فارغ. نضع به ملعقة الشاي الأخضر ونصف ملعقة الزنجبيل. ننزل بالماء المغلي على المكونات ثم نغطي الكوب. نترك الوصفة لمدة لا تزيد عن 4 دقائق حتى نتجنب المذاق المر للشاي الأخضر. نقوم بتصفية المشروب ونحلي المشروب بالعسل الأبيض. يفضل تناول مشروب التخسيس السريع ثلاث مرات بعد الوجبات.

نصائح أثناء تناول وصفات طبيعية للتخسيس السريع

يجب أن يكون هناك رياضة خفيفة كالمشي ربع ساعة في المكان.

شربات كميات كبيرة جدًا من الماء يساعد على إنزال الوزن وعدم ثباته.

استخدام مشروبين في اليوم من المشروبات الحارقة للدهون.

نتناول كوب من الماء مضاف إليه عصير ليمونة واحدة على الريق ويمكن استبداله بخل التفاح.

الحرص على تناول كميات قليلة من الطعام على فترات طوال اليوم.

نستمر على تناول وصفات طبيعية للتخسيس السريع لمدة شهر.

وصفات للتخسيس السريع بدون رجيم

يعد خل التفاح من المواد الطبيعية الفعالة في إنقاص الوزن ونحت الجسم وسد الشهية حيث يعمل على حرق الدهون والتخلص منها بطريقة آمنة وفعالة، كل ما عليك القيام به هو وضع ملعقة من خل التفاح كبيرة على كوب من الماء ووضع الكوب على النار يغلي ثم ترك الماء يبرد وتناوله قبل الوجبات يتم تناول هذه الوصفة 3 مرات في اليوم كل كل وجبة وسوف تعمل على رفع معدلات الحرق في الجسم وسد الشهية ومن ثم إنقاص الوزن.

لبان الذكر لشد الجسم ونحته

يعد لبان الذكر من المواد الطبيعية الفعالة الممتازة في خسارة الوزن ونحت الجسم وشده بدون أي أضرار أو ترهلات للجسم ويتم تحضير مشروب لبان الذكر بكل سهولة دون تكلفة ولكن لا بد من تقليل كمية الطعام فقط، وذلك حتى يأتي المشروب بنتيجة فعالة.

3 ملاعق صغيرة من لبان الذكر متوفر لدى أي عطار.

كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بوضع حبات لبان الذكر في كوب. نسكب عليه الماء الساخن. ثم نترك لبان الذكر منقوع من العصر حتى ثاني يوم الصبح. بعد ذلك نقوم بتصفية لبان الذكر. ثم نتناول الكوب على مدار اليوم كله. سوف نلاحظ فرق في مقاس الجسم والوزن خلال أول أسبوع.

وصفة فعالة لانقاص الوزن

تعد الوصفات الطبيعية هي من أكثر الأمور أمانًا من أجل الخلص من الوزن الزائد في الجسم، حيث إنها لا تسبب مضاعفات صحية كغيرها من مواد التخسيس الأخرى كما أنها غير مكلفة إطلاقًا.

5 ورقات لوري.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة المتوفرة حصى أو مطحونة.

طريقة عمل الوصفة