نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي فطائر اللحمة المفرومة في الفرن بعجينة طرية وطعم هش هتاكلي صوابعك وراها في المقال التالي
فطائر اللحمة المفرومة فى الفرن مطلوبة من الصغار وكذلك الكبار، فهي نشويات تعطي للجسم حيوية ونشاط وطاقة، وإذا كانت الفطائر هذه محشية تكون الفائدة أكثر بكثير، وتقدم هذه المعجنات في المناسبات والأفراح بكثرة مع أصناف الحلويات، وتعتبر من الوجبات المحببة على العشاء والإفطار مع صوص تحبوه او طبق سلطة، وتبحث كل سيدة مستجدة في المطبخ عن أبسط طريقة لإعداد فطائر اللحمة وفي أقل وقت.
فطائر اللحمة المفرومة في الفرن
تتوفر بأصناف كثيرة فهي تعتبر من الأكلات المحبوبة عند الكثير، ونستطيع أكلها في أي وقت نحب ولكنها مناسبة أكثر في الصباح بجانب كوب من القهوة أو في المساء ومعاها كوب من الشاي، وعند حشيها باللحمة المفرومة تصبح أكثر فائدة، ويستطيع الجميع صنعها في المنزل بطريقة بسيطة.
المكونات:
- نصف كيلو دقيق أبيض.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- ملعقتين نشا.
- ملعقة سكر.
- زعتر مطحون “ملعقة”.
- ملعقة صغيرة من كل من البصل والثوم البودر.
- مقدار واحد ملعقة من الخميرة.
- ماء للعجن ويمكن استخدام الحليب.
مكونات تعصيج اللحمة
- لحمة مفرومة “نصف كيلو”
- حبتين بصل مفرومين.
- حبتين فلفل ألوان مقطعين.
- فلفل حار “اختياري”.
- ملعقة من كل من ” بهارات اللحمة، البابريكا”.
- نصف ملعقة من “الفلفل الأسود والملح.
- زيت نباتي.
طريقة التحضير العجينة
- في إناء نضيف الدقيق والملح والخميرة والنشا والزعتر والسكر والثوم والبصل البودر ثم نمزج.
- نضيف الزيت ونعجن بالماء حتى تتماسك العجينة ولا تلتصق باليد.
- نضعها حتى تخمر لمدة نصف ساعة إذا كان الجو حار أما إذا كان بارد نتركها ساعة.
- نضع حلة على النار ونضع فيها الزيت ثم البصل ونقلب ليتغير اللون نضع الفلفل ثم اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى تستوي.
- نضيف فلفل أسود وملح ونقلب.
- بعد ذلك نغلق النار ونضعها لتبرد.
- نقسم العجينة إلى قطع متساوية متوسطة الحجم.
- نأخذ كل قطعة نفردها ونضيف حشوة اللحمة ونغلقها.
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