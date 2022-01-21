بالبصل اعملي شوربة البصل الفرنسية الشهية للتدفئة من البرد من المطبخ الفرنسي

تعد شوربة البصل من الأطباق الفرنسية الشهية التي يعشقها الكثيرين، وهي تقدم بجانب الطبق الرئيسي ويتم تناولها في فصل الشتاء للشعور بالدفء، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون الشوربة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البصل والجبن والخبز ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في نصف ساعة تقريبا، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الشهية في المنزل.

مكونات عمل شوربة البصل الفرنسية

تحتوي شوربة البصل الفرنسية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كمان يلي:-

٨ حبات من البصل المقطع شرائح.

نصف كوب من الزبدة.

٤ أكواب من المرق.

رشة من الملح.

٤ شرائح من الخبز الفرنسي.

٢ شريحة من الجبنة السويسرية.

ربع كوب من الجبنة الباراميزان المبشورة.

ملعقة صغيرة من الأعشاب المجففة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

٤ شرائح من جبنة البروفولون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة البصل الفرنسية في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بتسخين الزبدة مع الزيت، ثم نقوم بإضافة البصل حتى يذبل مع عدم تغير لونه. بعد ذلك نقوم أكواب المرق والأعشاب ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ثم نغطيه ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يغلي. ثم نقوم بتسخين الشواية ثم نقوم بتوزيع الشوربة في الأطباق العميقة مع وضع في كل طبق شريحة من الخبز الفرنسي. بعد ذلك نقوم بإضافة شريحة من جبن البروفولون مع نصف شريحة من الجبن السويسري. ثم نضيف رشة من جبن البراميزان ثم ندخل الأطباق الفرن حتى تذوب الجبن، بعد ذلك نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شوربة بالبصل من المطبخ الفرنسي لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-