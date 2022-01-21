نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجلاش الحلو بأسهل طريقة وبمكونات أقتصادية موجودة في أي منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجلاش الحلو فالبيت زي المطاعم الفاخرة ، الجلاش من ألذ الأطباق التي يتم تقديمها سواء حادق أو حلو، علاوة علي احتوائها على المواد النشوية والسكرية التي يحتجها الجسم خاصة في فصل الشتاء، وفى هذا المقال سنقدم لكى طريقة عمل الجلاش الحلو حيث يمكنك تقديمها في المناسبات الخاصة بجانب الجاتوه أو تقديمه بجانب كوباً من الشاي لجميع أفراد أسرتك .

طريقة عمل الجلاش الحلو

الجلاش الحلو من الحلويات المميزة التي يحبها الجميع ويمكن تختلف في الحشو فالبعض يحبها بالكاسترد والبعض الأخر يحبها بالمكسرات فاليوم سوف نقدم إليكم عمل الجلاش .

المقادير عمل الجلاش الحلو

1/2 كيلو جلاش.

1 كوب سمن.

2 كوب شراب.

حشو الجلاش الحلو :

2 كوب لبن .

2 ملعقة نشا .

1 ملعقة زبدة أو سمن أو قشدة.

1 ملعقة جوز هند مبشور أو مكسرات مفرية.

1 ملعقة ماء ورد .

تحضير الجلاش بالخطوات

يتم إعداد الحشو كالآتي:

يذاب النشا في قليل من اللبن البارد.

يوضع باقي اللبن على النار حتى يغلى ثم يضاف على النشا مع التقليب حتى يغلظ قوامه.

يعاد غلي النار لمدة دقيقة حتى ينضج النشا تماما وتضاف في أثناء ذلك ملعقة الزبد أو القشدة.

يقلب الجميع مع إضافة ماء الورد أو فانيليا.

تدهن صينية متوسطة الحجم دهنا جيدا بالسمن, ثم يوضع نصف الجلاش ويفرد بالتساوي في الصينية.

يوضع الحشو السابق عمله ويفرد على سطح الجلاش, ثم يوضع النصف الثاني من الجلاش بحيث يغطى الصينية تماما.

تقطع حسب الرغبة, ثم يصب السمن عليها مقدوحا, وتزج في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج.

تسقى بالشراب البارد وقد يرش الوجه بملعقة من جوز الهند المبشور أو المكسرات المفرية.

وقدمنا اليكم في المقالة السابقة عن طريقة عمل كيكة الجلاش اللذيذة وطريقة البقلاوة وهكذا نكون انتهينا من مقادير وطريقة تحضير وعمل الجلاش الحلو بالكاسترد بمكونات سهلة واقتصادية وبخطوات واضحة وبالهنا والصحة على قلوبكم