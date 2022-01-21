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عمر شويل - جدة كيكة الشتاء.. أسهل طريقة لعمل كيكة الليمون في البيت بنكهة لا تُقاوم - ثقفني
2 كوب ونصف دقيق منخول.
طريقة عمل كيكة الليمون، الكيك هو أشهر أنواع الحلويات التي تقدم فى المناسبات وأعياد الميلاد بطرقه المختلفة، فيمكنك تحضير أشهى أنواع الكيك بإضافة نكهات وأطعمة عديدة مثل البرتقال أو الليمون وكلاهما يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين سي وبعض المعادن الأخرى، وسوف نقدم فى الأتي طريقة عمل كيكة الليمون الرائعة المذاق التي تعد مزيج بين مذاق الكيك الحلو ومذاق الليمون الحامض.
طريقة عمل كيكة الليمون
2 كوب ونصف دقيق منخول.
كوب سكر.
كوب حليب.
كوب زيت.
4 بيضات.
3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
بشر ليمونة.
ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
رشة ملح.
خطوات تحضير كيكة الليمون في البيت
- نحضر وعاء عميق نضع به البيض والسكر وباستخدام المضرب الكهربائى نخفق المكونات جيدا على أعلى سرعة، وعندما نجد قوام الخليط ارتفع واصبح أشبه بالكريمي نضف الزيت تدريجيا مع استمرار الخفق.
- بعد ذلك نضف اللبن تدريجيا دون توقف الخفق.
- عندما يصبح قوام الخليط كريمي نضف عصير الليمون وبشر الليمون ورشة الملح ونخفق حتى تندمج المكونات السائلة جميعها مع بعض.
- نخلط الدقيق والبيكنج بودر فى وعاء أخر ونقلبهم معا جيدا ثم نقوم بنخل المكونات من مرتين إلى ثلاث مرات حتى نحصل على القوام الهش للكيك.
- نضف خليط الدقيق إلى الخليط السابق بشكل تدريجي فى الوعاء ونخفق المكونات على أقل سرعة.
- إذا وجدنا العجين ثقيل القوام يمكن إضافة بعض الماء أو الحليب حتى نحصل على القوام المناسب.
- نجهز صينية الكيك مسبقا على أن تكون مدهونة بالزبدة والدقيق قبل البدء فى صناعة خليط الكيك.
- نشعل الفرن مسبقا على درجة حرارة 170 قبل القيام فى تحضير الكيك.
- نضف خليط الكيك فى صينية الفرن ونتركها حوالى 45 دقيقة حتى تنضج.
- لعمل صوص الليمون نحضر كوب من السكر البودر ونضف عليه حوالى 3 ملاعق كبيرة ليمون ويمكن إضافة مكسب لون أصفر للحصول على شكل ولون مميز للكيك، ويستطيع جذب الأطفال إليه.
- بعد إخراج الكيك نتركها حتى تبرد ثم نوزع صوص الليمون الرائع على وجه الكيك.
- وتترك جانباً حتى تتشرب الصوص وتصبح جاهزة للتقديم.
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