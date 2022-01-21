كيكة الشتاء.. أسهل طريقة لعمل كيكة الليمون في البيت بنكهة لا تُقاوم

طريقة عمل كيكة الليمون، الكيك هو أشهر أنواع الحلويات التي تقدم فى المناسبات وأعياد الميلاد بطرقه المختلفة، فيمكنك تحضير أشهى أنواع الكيك بإضافة نكهات وأطعمة عديدة مثل البرتقال أو الليمون وكلاهما يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين سي وبعض المعادن الأخرى، وسوف نقدم فى الأتي طريقة عمل كيكة الليمون الرائعة المذاق التي تعد مزيج بين مذاق الكيك الحلو ومذاق الليمون الحامض.

طريقة عمل كيكة الليمون

2 كوب ونصف دقيق منخول.

كوب سكر.

كوب حليب.

كوب زيت.

4 بيضات.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

بشر ليمونة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

خطوات تحضير كيكة الليمون في البيت