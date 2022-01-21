نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة البرق لو قدامك 20 كيلو هتقشرهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من أهم الطرق التي تبحث عنها مختلف ربات البيوت حيث أنه من الممكن أن يتم التخلص سريعا من أي قشور تحيط بثمار الثوم وهذا ما يكون بأكثر من طريقة حيث أنه من الممكن أن نستخدم السكين ولكن هناك طرق أسهل كثيرا من الطرق التي نستخدم بها السكين ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الطرق التي لها القدرة على الانتهاء من خطوة التقشير للثوم بأسرع كريقة وبأقل مجهود وهذا ما نهتم بعرضه عبر الآتي.

طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

الثوم من بين أهم المكونات الغذائية والتي يتم استعمالها بالمطبخ المصري والعربي بشكل يومي، ومختلف وصفات الطهي للخضار مع العديد من الوصفات الأخرى تكون متطلبة لنكهة الثوم حيث يعد أقوى المكونات التي تزيد من جودة نكهة بعض الأطعمة، والكثير من الوجبات تكون في حاجة إلى كميت كبيرة من الثوم لذا تحاول مختلف ربات البيوت أن تقمن بالتقشير السريع للثوم وبأقل وقت وهذا ما يمكننا إتمامه من خلال الاتباع للآتي من الخطوات القادمة:

تقشير الثوم بالرج

الرج يكون في داخل حاوية أو برطمان من الزجاج، وهذا يتم من خلال تفكيك كل فصوص الثوم وإبعادها عن بعضها البعض، ومن ثم تتم الإضافة لمكون الثوم في داخل الحاوية أو البرطمان، ومن ثم يتم الرج جيدا للثوم في داخل الحاوية، وسنجد أن القشر تنفصل عن ثمار الثوم.

طريقة الماء لتقشير الثوم

الماء يعد ميسر لسهولة انزلاق القشور من فوق فصوص الثوم وهذا ما يكون من خلال القيام باستعمال بولة مناسبة توضع فيها ثمار الثوم المطلوب تفصيصها ومن ثم يتم النقع للثوم ما لا يزيد عن الخمس دقائق ومن ثم يتم وضع الثوم ومن ثم يصفى ليسهل بعد ذلك تقشيره بأقل وقت.

طريقة الكيس البلاستيك

أفضل طريقة من الممكن أن يتم الاعتماد عليها للحصول السريع على الثوم جاهز تماما على الاستعمال حيث نقوم بوضع الثوم بالكيس مع الطرق الخفيف عليه وهذا ما يساعد في انفصال القشور عن فصوص الثوم.