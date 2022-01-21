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ضاع عمرك وانتي تحضريها في الفرن.. بيتزا المقلاة في 5 دقائق فقط ألذ وأسرع بيتزا بدون خميرة

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عمر شويل - جدة ضاع عمرك وانتي تحضريها في الفرن.. بيتزا المقلاة في 5 دقائق فقط ألذ وأسرع بيتزا بدون خميرة - ثقفني

انتشرت الآن وصفات الطعام التي يتم اعدادها على الطاسة مباشرة دون أن تحتاج إلى الفرن وهذا بالطبع يختصر الكثير من الوقت لأن الفرن ‏يستغرق وقتا طويلا لتجهيزه ووضع الاصناف فيه ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا أيضا في الفرن باستخدام مكونات لذيذة وشهية وهذه البيتزا ‏يتم اعدادها سريعا ولا تستغرق وقتا طويلا حيث تكون ساعة كاملة هي الوقت المثالي لإعداد هذه البيتزا.

‏مكونات إعداد بيتزا الطاسة

يستغرق إعداد البيتزا تقريبا ساعة كاملة ‫1\2‬ ساعة اثنا طهي البيتزا في الطاسة ونصف الساعة الآخر أثناء جمع مكونات البيتزا ‏ومن خلال ما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء عمل البيتزا وهذه المكونات هي:‬

  • كوب كبير من الدقيق.
  • ½ كوب من الزبادي.
  • ملعقة كبيرة من السكر.
  • ملعقة صغيرة من الباكنج بودر .
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • مكونات حشوة البيتزا:
  • ½ كوب من عصير الطماطم.
  • 1\4‬ ملعقة صغيرة من الريحان.‬
  • ½ ملعقة صغيرة من الملح.
  • ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • ½ ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
  • ½ ملعقة صغيرة من البصل بودرة.
  • شرائح من الزيتون الأسود.
  • قطعة من اللحم المفروم.
  • جبنة مبشورة.

طريقة إعداد بيتزا الطاسة

وفيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد بيتزا الطاسة وهي:

  • في وعاء كبير نضع كوب من الدقيق وعلبة من الزبادي والسكر والملح والباكنج بودر ونحرك جميع المكونات حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة.
  • نذهب إلى سطح مستوي ونضع بعض الدقيق عليه بعد ذلك نقوم بفرد العجين على هذا السطح حتى يصبح متماسك ولا يلتصق به.
  • نستخدم عصاة لفرد هذا العجين بشكل أن دقيق.
    ‏نحضر طاسة بها بعض من الزيت ونقوم بوضع العجين داخل هذه التوصية حتى يصبح له لون ذهبي وينضج تمامًا.
  • بعد ذلك نضيف عصير الطماطم والثوم البودرة والبصل البودرة والفلفل الاسود والملح والزيتون الأسود واللحم المفروم والجبن المبشورة على البيتزا من الأعلى.
  • نضع البيتزا فقط داخل الفرن لمدة 10 دقائق من أجل الحشوة جربيها سوف تدمنيها لأنها لا تحتاج إلى عجن أو خميرة أو مجهود

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مريم الجابري

مريم الجابري

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