ضاع عمرك وانتي تحضريها في الفرن.. بيتزا المقلاة في 5 دقائق فقط ألذ وأسرع بيتزا بدون خميرة

انتشرت الآن وصفات الطعام التي يتم اعدادها على الطاسة مباشرة دون أن تحتاج إلى الفرن وهذا بالطبع يختصر الكثير من الوقت لأن الفرن ‏يستغرق وقتا طويلا لتجهيزه ووضع الاصناف فيه ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا أيضا في الفرن باستخدام مكونات لذيذة وشهية وهذه البيتزا ‏يتم اعدادها سريعا ولا تستغرق وقتا طويلا حيث تكون ساعة كاملة هي الوقت المثالي لإعداد هذه البيتزا.

‏مكونات إعداد بيتزا الطاسة

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يستغرق إعداد البيتزا تقريبا ساعة كاملة ‫1\2‬ ساعة اثنا طهي البيتزا في الطاسة ونصف الساعة الآخر أثناء جمع مكونات البيتزا ‏ومن خلال ما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء عمل البيتزا وهذه المكونات هي:‬

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كوب كبير من الدقيق.

½ كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الباكنج بودر .

ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات حشوة البيتزا:

½ كوب من عصير الطماطم.

1\4‬ ملعقة صغيرة من الريحان.‬

½ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

½ ملعقة صغيرة من البصل بودرة.

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‏ شرائح من الزيتون الأسود.

قطعة من اللحم المفروم.

جبنة مبشورة.

طريقة إعداد بيتزا الطاسة

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وفيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد بيتزا الطاسة وهي:

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