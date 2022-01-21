نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك وانتي تحضريها في الفرن.. بيتزا المقلاة في 5 دقائق فقط ألذ وأسرع بيتزا بدون خميرة في المقال التالي
انتشرت الآن وصفات الطعام التي يتم اعدادها على الطاسة مباشرة دون أن تحتاج إلى الفرن وهذا بالطبع يختصر الكثير من الوقت لأن الفرن يستغرق وقتا طويلا لتجهيزه ووضع الاصناف فيه ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا أيضا في الفرن باستخدام مكونات لذيذة وشهية وهذه البيتزا يتم اعدادها سريعا ولا تستغرق وقتا طويلا حيث تكون ساعة كاملة هي الوقت المثالي لإعداد هذه البيتزا.
مكونات إعداد بيتزا الطاسة
يستغرق إعداد البيتزا تقريبا ساعة كاملة 1\2 ساعة اثنا طهي البيتزا في الطاسة ونصف الساعة الآخر أثناء جمع مكونات البيتزا ومن خلال ما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء عمل البيتزا وهذه المكونات هي:
- كوب كبير من الدقيق.
- ½ كوب من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الباكنج بودر .
- ملعقة صغيرة من الملح.
- مكونات حشوة البيتزا:
- ½ كوب من عصير الطماطم.
- 1\4 ملعقة صغيرة من الريحان.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح.
- ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ½ ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ½ ملعقة صغيرة من البصل بودرة.
- شرائح من الزيتون الأسود.
- قطعة من اللحم المفروم.
- جبنة مبشورة.
طريقة إعداد بيتزا الطاسة
وفيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد بيتزا الطاسة وهي:
- في وعاء كبير نضع كوب من الدقيق وعلبة من الزبادي والسكر والملح والباكنج بودر ونحرك جميع المكونات حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة.
- نذهب إلى سطح مستوي ونضع بعض الدقيق عليه بعد ذلك نقوم بفرد العجين على هذا السطح حتى يصبح متماسك ولا يلتصق به.
- نستخدم عصاة لفرد هذا العجين بشكل أن دقيق.
نحضر طاسة بها بعض من الزيت ونقوم بوضع العجين داخل هذه التوصية حتى يصبح له لون ذهبي وينضج تمامًا.
- بعد ذلك نضيف عصير الطماطم والثوم البودرة والبصل البودرة والفلفل الاسود والملح والزيتون الأسود واللحم المفروم والجبن المبشورة على البيتزا من الأعلى.
- نضع البيتزا فقط داخل الفرن لمدة 10 دقائق من أجل الحشوة جربيها سوف تدمنيها لأنها لا تحتاج إلى عجن أو خميرة أو مجهود
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