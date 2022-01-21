الحواوشي بأكثر من طريقة سهله وبسيطه وسريعه التحضير وبمكونات بسيطه موجوده بكل مطبخ حيث يعد الحواوشي من اشهي والذ الوجبات السريعة والمفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار ويمكن تحضير الحواوشي بأكثر من طريقه حسب الرغبة كما يمكن أن يقدم بجانب أنواع مختلفه من المقبلات مثل السلطة الخضراء أو سلطه الطين أو البطاطس.

المقادير المطلوبة لعمل الحواوشي

نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

ليه مفرومه جيدا.

200 غرام تقريبا من الموزاريلا.

مشروم حسب الرغبة.

بصل مفروم.

فلفل رومي مع فلفل حامي.

3 ملاعق من الطماطم مبشوره.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

جوزه الطيب وبابريكا.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

قرفه وحبهان.

200 غرام من البسطرمه.

طريقه تحضير الحواوشي

نبدأ بوضع اللحمة المفرومة في طبق كبير ثم نضيف الليه والطماطم المبشورة ونخلطهم جيدا.

نحضر مقلاه ثم نضيف بها القليل من الزيت ثم نضعها علي النار ثم نضيف المشروم ونقلب.

في مقلاه اخري نقوم بوضع البصل والفلفل ونقلب قليلا ثم نضعهم علي اللحمة المفرومة ونضع عليهم التوابل ونقلبهم جيدا.

نضع خليط اللحم المفروم في رغيف الحواوشي مع البسطرمه والموزاريلا.

نضع الزيت في الطاسة حتى يسخن ونضع عليه رغيف الحواوشي ونقلب علي الوجهين حتي يتم الطهي جيدا.

المقادير المطلوبة لعمل الحواوشي الاسكندراني

نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

ملعقه صغيره من السكر.

ملح حسب الرغبة.

نصف كيلو من الدقيق.

2حبة فلفل أخضر مفروم.

فلفل حار وبقدونس.

نصف كوب زيت.

4 حبات من البصل مفروم.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ربع ملعقه صغيره من القرفة.

ربع ملعقه صغيره جنزبيل.

طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني