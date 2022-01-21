كوب من الدقيق حضري حلوى لسان العصفور اللذيذة في المنزل بكل سهولة

حلوى لسان العصفور ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتبر من الحلويات المقرمشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عمله، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وتبحث دائماً الأمهات على طرق حلويات سهلة وبسيطة ومختلفة لعملها لأبنائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير حلوى لسان العصفور اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل حلوى لسان العصفور

تتكون حلوى لسان العصفور اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كوب من الدقيق الفاخر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من اللوز الشرائح.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ربع كوب من ماء الزهر.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

زيت ذرة للقلي.

مقادير الحشوة والتزيين

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة أو التزيين وهي كالتالي:-

كوب من الشربات ثقيل.

3 ملاعق كبيرة من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى لسان العصفور اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير العجانة ونضع بها الدقيق والبيكنج بودر واللوز والسكر والقرفة ومشغل العجانة على سرعة متوسطة حتي الحصول على خليط متجانس. نضيف بعد ذلك الزبدة المذابة مع الاستمرار في تشغيل العجانة ثم نضيف ماء الزهر بالتدريج للحصول على عجينة مفتتة. ثم قومي بعد ذلك بالضغط على العجينة المفتوحة بأطراف الأصابع إذا تماسكة تعتبر جاهزة إذا لم تمسك فعليكي زيادة ماء الزهر والضغط عليها. نقوم بوضع العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ثم نعجنها باليد بخفة ثم نضعها في طبق وتغطيتها بورق النايلون ونتركها لمدة ساعة . تقطيع العجينة كرات صغيرة بحجم حبة الجوز ثم نفردها على سطح مرشوش بقليل من الدقيق باستخدام النشابة الي دوائر رقيقة جداً. ثم نقوم بعد ذلك بتسخين مقلاة على نار قوية ونضع عليها قرص العجينة ونتركها لعدة ثواني ثم نقلبها على الجهة الأخري حتي تأخذ اللون الذهبي. قومي بوضع ملعقة كبيرة من الدقيق في طبق عميق ونضيف الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى الحصول على عجينة لينة وسائلة. ندهن قرص العجينة بقليل من خليط الدقيق بأطراف الأصابع ولف القرص على شكل أصابع متناسق وتكرار الخطوات مع الباقي. تقطيع الأصابع بزاوية مائلة الي شرائح بسماكة باستخدام سكينة حادة على شكل لسان العصفور وتركها جانباً. تحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم وضع الشربات في طبق عميق ونضعها جانباً. وضع قطع لسان العصفور في الزيت الساخن ونقلب جيداً حتى الحصول على اللون الذهبي ثم نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات مباشرتاً. نخرج الحلوى من الشربات ونضعها في طبق التقديم ونرش عليها السمسم وتقديمه بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو عصير البرتقال.

هناك بعض الفوائد للسمسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-

يساعد في تنظيم ضغط الدم وتخفيضه ويساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب من خلال تقليل خطر إصابته بالالتهابات.

يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات ويساعد على عمل الغدة الدرقية.

يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم لاحتوائها على مركبات نباتية.

فوائد الحلويات

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الحلويات للجسم وهي كالآتي:-