ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18حتي لو عمرك 60 وجهك ابيض بدون كلف و ستختفي التجاعيد والحبوب

ماسك القهوة والنشا مما لا شك فيه أن القهوة تعتبر من أكثر وأهم المشروبات المميزة والتي لديها نكهة ورائحة ومذاق بعشقه الكثيرون، بالإضافة إلى ذلك فإنها تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الأزمة والهامة لصحة الشعر ولمعانه، كما تتخلص أيضا من عدد كبير من مشكلات الشعر مثل التساقط وكثافته والجفاف والإطالة، وذلك سوف نعرضه لكم من خلال هذا المقال الذي سوف نعرض فيه جميع فوائد القهوة بالنسبة للشعر.

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فوائد القهوة للشعر

نعلم جيدا أن القهوة من أكثر المكونات التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، كما تعمل على مساعدة بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي ولامع، كما أنها تعطي الشعر اللمعان والإطالة بنسبة كبيرة، مع الاستمرار في الاستعمال، كما أنها تعالج أيضا مشاكل الفراغات في الرأس وتتخلص من مرض الثعلبة، ومن الممكن أيضا استعمال القهوة بديلا للصبغات الكيماوية التي تضر الشعر، ومن خلالها سوف نحصل على شعر لامع ذات لون جذاب، فهي تعتبر فعالة للغاية في التخلص من تجاعيد الشعر وخشونته، وتجعله أكثر لمعانا ونعومة.

تطويل الشعر بالقهوة

تتكون من: أربعة ملاعق من القهوة، وكوب من الماء، وزيت زيتون، طريقة التحضير والاستعمال: