طريقة تبييض الرقبة الداكنة في أسبوع مع أفضل وصفة الرقبة السمراء مجربة ومضمونة 100%

طريقة تبييض الرقبة الداكنة في أسبوع تعتبر مشكلة اسمرار الرقبة من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من النساء، وتسبب لهم القلق والإحراج الشديد، وتلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام العلاجات الكيميائية التي تسبب بعض الآثار الجانبية، إلى جانب أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية المنزلية التي تساعد على تبيض الرقبة دون أي تدخلات كيميائية،لذلك من خلال هذا المقال اليوم سوف نقدم لكم أهم الوصفات المنزلية التي تؤدي إلى تبييض الرقبة بسرعة ومن أهم هذه الوصفات:

تبيض الرقبة في أسبوع

خل التفاح شراب لتبيض الرقبة السمراء: نقوم بخلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من الماء ونقوم بخلطهم جيداً، ثم نقوم بدهن هذا الخليط على الوجه والرقبة مع التدليك لمدة ثلاث دقائق ثم يترك لمدة 10 دقائق حتى يجف تماماً ثم يغسل بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على نتائج مذهلة، وتساعد هذه الوصفة في تقشير خلايا الجلد الميت المتراكمة على سطح البشرة، وتعمل على تجديد خلايا الجلد وتساعد في إعادة الحيوية والنضارة للبشرة مرة أخرى، وتعمل على إزالة الأوساخ والأتربة من مسام الجلد.

صودا الخبز لتفتيح الرقبة داكنة

لقد أظهرت صودا الخبز نتائج فعالة في العديد من الاستخدامات المنزلية، حيث تدخل في العديد من الوصفات والخلطات المنزلية التي تساعد في تجديد خلايا البشرة، والحصول على بشرة ناعمة وبراقة،ويمكن تحضير هذه الوصفة عن طريق وضع ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز معلقتين كبيرتين من الماء حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الوجه والرقبة، ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الوصفة يومياً حتى نحصل على نتائج مضمونة.

تبييض الوجه والرقبة بوصفة الليمون والزبادي واحصلي على نتيجة فورية من أول استخدام

تفتيح الرقبة بالزبادي

تدخل الزبادي في الكثير من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تساعد في تخليص البشرة من اللون الداكن وتساعد في إعادة الحيوية والنضارة للبشرة مرة أخرى، كما تساعد على تطهير خلايا الجلد من البكتيريا المتراكمة على سطح البشرة بسهولة، لأن الزبادي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحسين وتنشيط الدورة الدموية للجلد وخاصة عند وضع ملعقة من عصير الليمون على ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ويتم دهن الوجه والرقبة جيداً، ويترك حتى يجف تماماً ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ويمكن تكرار هذه الوصفة يوميا وسوف نلاحظ نتائج فعالة ويحدث ترطيب وتنعيم للبشرة إلى جانب إعادة اللون الطبيعي للبشرة مرة أخرى.