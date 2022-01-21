طبخات بالدجاج سهلة ومفيده للطلاب الذين لديهم اختبارات سوف تحسن ذاكرتهم

مع اقتراب موعد اختبار القدرة الدراسي الجامعي في غضون عشرة أيام، سنقدم طبخات بالدجاج قوية ستساعد الممتحنين على الحفاظ على قوتهم البدنية والتحكم في حالتهم الصحية. حيث يعتبر الدجاج من قائمة الأطعمة الصحية لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، كما أن محتواه المنخفض من الدهون يجعله سهل الهضم. وغني بفيتامين ب، وهو مفيد للشفاء من التعب وتقوية جهاز المناعة.

طبخات بالدجاج

لقد أختارنا وصفات دجاج سهلة التحضير بعناية مثل “عصيدة الدجاج” و “دجاج خضار رول” و “شوربة الدجاج” للمتقدمين للاختبار الذين لديهم حساسة قبل الامتحان وعائلاتهم. إنها قائمة يمكن تحضيرها كصندوق غداء في يوم الامتحان. من الملائم استخدام لحم حارم الطازج واللذيذ المزروع بطريقة صحية.

عصيدة الدجاج

المكونات

600 جرام من الدجاج.

15 فص ثوم

4 أوراق غار

1 بصل أخضر

1/2 بصل ، 1/2 جزر

2 كوب أرز

طريقة تحضير العصيدة

انقعي دجاج في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيها.

صب ما يكفي من الماء لتغطية الدجاج في قدر، أضف 15 فص ثوم، 4 أوراق غار، 1 بصلة خضراء واتركها تغلي.

تخلصي من الرغوة التي تتصاعد عندما يغلي الدجاج لتستمتعي بمرق أنظف.

عندما ينضج الدجاج، افصلي المرق عن الدجاج من خلال غربال وقم بتمزيق الدجاج إلى قطع بحجم القضمة.

نفرم نصف بصلة ونصف جزرة ناعماً.

ثم أضيفي 2 كوب من الأرز إلى مرقة الدجاج المنفصلة واتركيها تغلي لمدة 20 دقيقة، ثم أضيفي البصل والجزر ولحم الدجاج واتركيها تغلي لمدة 5 دقائق أخرى.

لفه الخضار الدجاج

المكونات التي يجب أحضارها

دجاج فيلية (٦٠٠ جم)، ١/٢ فلفل حلو، ١/٢ كرفس،١/٢ كيس فطر

مكونات التوابل: 2 ملعقة من الخل الابيض، 1 معقة صلصة الصويا، ثوم مفروم 1/2، فلفل

طريقة التحضير