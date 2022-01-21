طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكانيلوني فالبيت بمكونات اقتصادية وبالخطوات ، الكانيلوني من الأصناف التي لها مذاق خاص ولذيذة وهي من أحد الأطباق الإيطالية الشهية، ويمكن أن يقدم الكانيلوني على مائدة الطعام بدلا من المكرونة، ويمكن حشوها بحشوات مختلفة مثل العصاج (اللحم المفروم) أو الفراخ أو بيوريه السبانخ ولكن الشائع أو لأكثر انتشار حشوة العصاج، كما يمكن تقديمه صنف جانبي على المائدة في وجبة الغذاء وفى هذا المقال سنذكر طريقة عمل الكانيلوني وصنعه بسهولة في المنزل وحشوة بيوريه السبانخ في حال أستخدامها بمكونات بسيطة .

طريقة عمل الكانيلوني بنجاح

المقاديرعجينة الكانيلوني :

2 كوب لبن.

3 بيضات.

1 كوب ونصف دقيق.

1/4 كيلو عصاج أو سبانخ بيوريه.

سمن للتحمير.

1 كوب عصير طماطم للتغطية.

3 ملاعق جبن رومي مبشور.

ملح وفلفل.

تحضيرعمل الكانيلوني