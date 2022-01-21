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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة بمكونات سهلة وبسيطة - ثقفني
طريقة عمل الكانيلوني فالبيت بمكونات اقتصادية وبالخطوات ، الكانيلوني من الأصناف التي لها مذاق خاص ولذيذة وهي من أحد الأطباق الإيطالية الشهية، ويمكن أن يقدم الكانيلوني على مائدة الطعام بدلا من المكرونة، ويمكن حشوها بحشوات مختلفة مثل العصاج (اللحم المفروم) أو الفراخ أو بيوريه السبانخ ولكن الشائع أو لأكثر انتشار حشوة العصاج، كما يمكن تقديمه صنف جانبي على المائدة في وجبة الغذاء وفى هذا المقال سنذكر طريقة عمل الكانيلوني وصنعه بسهولة في المنزل وحشوة بيوريه السبانخ في حال أستخدامها بمكونات بسيطة .
طريقة عمل الكانيلوني بنجاح
المقاديرعجينة الكانيلوني :
- 2 كوب لبن.
- 3 بيضات.
- 1 كوب ونصف دقيق.
- 1/4 كيلو عصاج أو سبانخ بيوريه.
- سمن للتحمير.
- 1 كوب عصير طماطم للتغطية.
- 3 ملاعق جبن رومي مبشور.
- ملح وفلفل.
تحضيرعمل الكانيلوني
- يقلب اللبن مع الدقيق ويضاف إليه الملح والفلفل.
- يخلط البيض مع الخليط السابق ويقلب جيدا بالشوكة.
- يصفى بمصفاة ناعمة.
- يقدح قليلا من السمن في طاسة ويؤخذ من الخليط السابق قدر كبشة بحيث تملأ الطاسة تماما على شكل قرص وترفع علي النار حتى تنضج قليلا مع هز الطاسة أثناء النضج، ثم تقلب في الطاسة ( كما نفعل في البيض الأومليت ) وتترك على النار حتى تحمر قليلا ثم تقلب حتى يحمر الوجه الأخر ثم ترفع من على النار، ثم يوضع قدر كبشة أخري من الخليط وهكذا حتى ينتهى المقدار ( هذا المقدار ينتج 7 أقراص ).
- يوضع قليل من العصاج وسط كل قرص ويلف القرص على الحشو كالأصبع، ثم ترص وحدات الكنالوني في طبق فرن أو صينية.
- يصب عصير الطماطم فوق وحدات الكنالونى كما ترش عليها الجبن الرومي.
- تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنة، ويمكن أستبدال العصاج بقليل من السبانخ البيوريه.
- قد يغطي الوجه بالبشاميل ويرش بالجبن الرومي المبشور ثم يزج في الفرن حتى يحمر الوجه.
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