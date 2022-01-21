نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة ياباني مذهل لتفتيح الوجه والرقبه في يوم واحد نتيجة رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض اليوم مع زوارنا الكرام وصفات تبييض الوجه بالنشا فقط بطريقة سهلة، من الضروري أن تعتني المرأة دوما بجمالها وأنوثتها ويبدأ ذلك من جمال وجهها، استخدام وصفات طبيعية يوفر للمرأة الجمال الذي تبحث عنه إلى جانب حمايتها من خطر المواد المصنوعة في السوق والتي يدخل في إنتاجها مواد كيميائية ربما يكون لها سبب ضار وآثار جانبية لا تحمد عقباها إليك بعض الوصفات الطبيعية لتفتيح الوجه والرقبة.

وصفة الطماطم لتفتيح الوجه والرقبة

الطماطم من المواد الطبيعية الفعالة جدا في العناية بالبشرة حيث تعمل على تفتيح الوجه بشكل كبير بدون آثار جانبية وتزيل البقع الداكنة لما تحتويه من مضادات أكسدة كما تعمل على شد الجلد وغلق المسامات الواسعة.

المكونات

2 ملعقة من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة

يغسل الوجه جيدا بالماء ثم ضعي عليه هذا المزيج وكذلك على الرقبة واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

وصفة النشا لتفتيح الوجه والرقبة

تعتبر النشا من المواد الفعالة في تبييض وتفتيح الوجه والجسم عموما كما تعطي نضارة و نعومة فائقه وهي لذلك أحد المواد التي تستعملها النساء منذ القدم.

المكونات

1 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

الطريقة

قومي بخلط المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط ثم ضعي هذه الوصفة على الوجه والرقبة وأي منطقة تريدين تفتيحها لمدة عشرون دقيقة.

اشطفي الوجه جيدا بماء فاتر ويكرر عمل ذلك مرتين كل أسبوع حتى تحصلي على النتائج المطلوبة.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس عند وضع هذا القناع لاحتوائه على عصير الليمون الذى ربما يأتي بنتائج عكسية عند التعرض للشمس.

يمكن أيضا خلط النشا مع ماء الورد واستخدم الخليط على الوجه والرقبة للتفتيح.

وصفة لتبييض الوجه واليدين في يومين

وصفه عصير الليمون والنشا لتبييض الوجه واليدين سريعا تعتبر تلك الوصفه من اشهر الوصفات التي يستخدمها مرامز التجميل كونها تعمل على تفتيح البشره سريعا وتعطيها نظاره واضحه من خلال خلط ملعقه من عصير الليمون مع ملعقه من مسحوق النشا وتقلب جيدا ونحضر قطعه قطن نظيفه اغمسيها فى الخليط ثم توزع على الوجه والرقبه واليدين وتترك حتى تجف لمده 15 دقيقة ثم تشطف بالماء الدافئ.

الزبادي لتفتيح البشرة

من الوصفات المذهلة في تبييض الوجه سريعا كما تساعد في علاج البشرة من البقع الداكنة آثار الحبوب، من خلال توزيع كمية من الزبادي على البشرة وتدليكها بحركات دائرية، ثم تركها علي البشرة لمدة 30 دقيقة قبل ان تشطف بالماء الدافئ كما يمكن خلط ملعقة من عصير الخيار مع الزبادي لنتيجة أفضل.