لعشاق الشيكولاتة طريقة عمل النوتيلا بمكونات بسيطة لنتيجة مضمونة 100% مش هاتشتريها من بره تاني

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عمر شويل - جدة طريقة عمل النوتيلا في المنزل فهي من أفضل أنواع الشيكولاتة التي يعشقها الكثير الكبار والصغار، إلا أنه يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة تغنيكي عن شرائها من الخارج بأسعار مرتفعة، ويمكن عمل الكثير من الحلويات بالنوتيلا، ويعود أصل النوتيلا إلى دولة إيطاليا وهي عبارة عن شوكولاتة ممزوجة بالبندق وكمية قليلة من الكاكاو، فنقدم لكِ أفضل طريقة لعمل النوتيلا.

طريقة عمل النوتيلا في المنزل

المكونات:

1 كوب بندق محمص بدون قشر.

1 كوب من جوز الهند.

4 قطع شوكولاتة بالحليب.

1 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

3 ملعقة كبيرة سكر ناعم.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة تحضير النوتيلا

احضري ماء ساخن وضعي به قطع الشوكولاتة حتى تذوب تمامًا.

قومي بطحن البندق حتى تحصلين على مسحوق ناعم من البندق.

احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من الكاكاو الخام والزيت والفانيليا والسكر والملح وجوز الهند وقلبي المكونات جيدًا ثم ضيفي إليه خليط الشوكولاتة وبودرة البندق واستمري في التقليب حتى تحصلين على قوام متماسك.

احضري برطمان زجاجي نظيف وقومي بتوزيع النوتيلا واغلقيه جيدًا وضعيها في الثلاجة.

طريقة تحضير النوتيلا بدون بندق

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

1 كوب قشطة.

½ كوب سكر أبيض مطحون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

5 ملعقة كبيرة لبن بوردة مجفف.

1 ملعقة صغيرة نسكافيه.

1 ظرف كريمة الكراميل.

طريقة التحضير:

وبالنسبة إلى طريقة تحضير النوتيلا في المنزل تكون كالتالي:

في البداية احضري وعاء عميق وقومي بمزج جميع المكونات والتقليب جيدًا حتى تحصلين على قوام متماسك من الشوكولاتة.

كما أنه يمكنك أن تحضري البرطمان الزجاجي وقومي بتوزيع الشوكولاتة بداخله واغلقيه جيدًا وضعيه في الثلاجة.