فوائد عصير النعناع والليمون على الريق التي لا تعرفها سوف تبهرك و تجعلك تتناوله يوميا:

يعد عصير الليمون بالنعناع من أكثر العصائر فائدة للجسم ويمتاز بطعمه المنعش، وذلك لاحتوائه على عناصر غنية بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والأملاح المعدنية، ويمكن تناول هذا العصير صيفا فهو يعمل على ضبط حرارة الجسم المرتفعة بسبب الحر، ويمكن تناوله شتاءا حيث يعمل على القضاء على نزلات البرد والوقاية منها، وينصح بتناوله الأطباء وذلك لاحتوائه على قيم غذائية عالية تقى الجسم من كثير من الأمراض، ويمكن تجهيز عصير الليمون بالنعناع بكل سهولة ويسر في المنزل حيث يتوفر مكوناته في كل بيت وبأقل تكلفة، ويحتوى هذا العصير على نسبة قليلة من السكريات والسعرات الحرارية إذ ينصح به خبراء التغذية في تناوله عند إتباع الحميات الغذائية.

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فوائد عصير الليمون بالنعناع

يعتبر عصير الليمون بالنعناع مفيد جدا للجسم حيث يحتوى على عنصرين مفيدين جدا للجسم وهما النعناع والليمون.

ومن فوائد النعناع: يساهم في التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم، يعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة، والحفاظ على صحة الفم.

يعمل على تعزيز وتقوية صحة القلب، وتنشيط الدورة الدموية، يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يعالج السعال واضطرابات التنفس.

يخلص البطن من الغازات ومدر طبيعي للبول.

أما الليمون فهو غنى بفيتامين C الذي يعمل على حماية الجسم من أمراض البرد والرشح والإنفلونزا.

وينصح به خبراء التغذية بتناوله صباحا لما له من دور فعال في حرق الدهون الزائدة.

ويحتوى الليمون على أملاح البوتاسيوم المفيدة جدا لصحة القلب.

يعمل تناول كوب من الليمون بالنعناع على الشعور بالراحة والاسترخاء.

ويعتبر هذا العصير من أفضل العصائر التي تمد الجسم بكمية كافية من الماء وتعمل على ترطيب الجسم.

ويعتبر من المشروبات التي تزيد من نشاط الدورة الدموية وتمد الجسم بالطاقة.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

المكونات: 4 حبات من الليمون المقشر، لتر من الماء المثلج، بعض من أوراق النعناع الطازجة، مكعبات من الثلج، سكر حسب الرغبة ويمكن استبدال السكر العادي بسكر الدايت لمن يرغبون في إنقاص الوزن.

طريقة التجهيز: