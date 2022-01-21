طريقة عمل البرجر الهوم-ميد المنزلي بالوصفة الأمريكية التقليدية الشهيرة

طريقة عمل البرجر الهوم-ميد، في البداية يجب أن نشير أن البرجر يعتبر من الوصفات الرائعة للغاية والتي ترغب العديد من النساء دائما ما تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج كما يمكنك عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة، لذلك يمكنكم عمل البرجر في المنزل بكل سهولة أفضل من الخارج حيث من الأفضل عمل تلك الوصفة في المنزل بشكل صحيح لأنها تقي الجسم من خطر التعرض للعديد من الأطعمة الملوثة خصوصا في ظل انتشار العدوي في جميع أنحاء العالم تابعوا معنا خلال السطور القادمة الطريقة الصحيحة لعمل البرجر في المنزل.

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المكونات المطلوبة لعمل البرجر في المنزل

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات البرجر المعروفة.

ملعقة واحدة من الملح صغيرة.

ملعقة واحدة بيكينج باودر.

ملعقتان فقط من مكون فول الصويا.

بصل مبشور.

فلفل أسود مجروش.

طريقة تحضير البرجر

يمكنكم تحضير البرجر في المنزل بكل سهولة من خلال الخطوات التالية :

يمكنكم خلط اللحمة المفرومة مع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي.

ثم يتم بعد ذلك الحصول على البرجر حيث من الممكن التشكيل حسب الرغبة كما يمكنكم تشكيل البحر على صورة أقراص متناسقة ومستديرة الشكل.

كما يجب عليكم الفصل بينهم من خلال استعمال الأكياس البلاستيكية بين كل واحدة وأخرى .

ثم بعد التجميد لمدة ساعة كاملة يمكن البدء في شي البرجر.

حيث أنه البرجر يعتبر من الوجبات السريعة للغاية التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها على الغذاء أو العشاء لأنها سهلة التحضير.

كما أنه يمكنك تقديمها بعد ذلك بجانب العديد من الأطعمة المختلفة والعديد من المقبلات الرائعة أيضا، هذه الطريقة من اسهل طرق تحضير البرجر في المنزل بكل سهولة.