الفطير المشلتت الرهيب بطريقة سهلة جداً وبسيطة والطعم رائع

الفطير المشلتت ، من أنواع الفطائر التي تمتاز بقوام رائع عبارة عن طبقات رقيقة جداً من العجين يتم تحضيره بأكثر من طريقة تختلف من شخص لآخر، يعتبر من ألذ أنواع الفطائر التي تقدم في وجبة العشاء أو الفطار مع العسل أو الجبن، لا يحتاج الكثير من المكونات فهو يتكون فقط من دقيق وماء وملح والسكر، ويتم استخدام الزبدة لدهن العجين فهي التي تساعد على جعل العجين طري وعلى شكل طبقات، يمتاز بطعم خاص ورائع ويشتهر تقديمه في العديد من المخابز والأفران ولكن بكل سهولة يمكننا تحضيره داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفطير المشلتت بطريقة بسيطة جداً.

مكونات عمل الفطير المشلتت

يتم تحضير الفطير من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الدقيق.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة سكر .

ملعقة صغيرة ملح.

ماء فاتر للعجن.

لدهن الوجه

ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

ملعقة كبيرة قشطة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الفطير المشلتت بطريقة بسيطة داخل المنزل وهي كما يلي:ـ

نقوم بنخل الدقيق جيداً ثم يوضع في العجان الكهربائي. ثم نقوم بوضع السكر والملح في الماء الدافئ ونقلب جيداً ثم نضيف الماء الفاتر تدريجياً إلي العجان ونبدأ بالعجن لمدة من 7 إلي 8 دقائق. نستمر في العجن حتي تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة ومطاطية نشكل العجينة على شكل كرة ثم نقسمها إلي نصفين. ثم نترك العجين حتي ترتاح لمدة ربع ساعة مع مراعاة تغطيتها.

طريقة التشكيل