طريقة عمل الباذنجان المخلل في البيت مثل الجاهز بطعم لذيذ

طريقة عمل الباذنجان المخلل، يعد الباذنجان المخلل من الأطباق المصرية الشعبية التي فرضها المصريين على مائدة الطعام بجانب الوجبات الرئيسية، حيث أبدعت كل سيدة في طريقة عمل الباذنجان المخلل ليخرج طعمه ألذ في كل مرة تقوم بعمله، ويعتبر الباذنجان مصدر قوي للحديد والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، وإختلفت الطرق في طريقة عمل الباذنجان المخلل، وسنقوم بعرض تلك الطرق في هذا المقال.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

تعددت طرق طبق الباذنجان المخلل فهناك أكثر من مختلفة لعمل الباذنجان المخلل، ومن تلك الطرق الباذنجان المخلل المسلوق و الباذنجان المخلل المقلي في الزيت، وهناك الكثير من الوصفات التي سنقدم طريقة عملها. تعد طريقة المخلل المسلوق من الطرق الأكثر سهولة والأكثر إستفادة بنسبة الحديد الموجودة فيه، والطريقة كالتالي:

المكونات:

نصف كيلو من الباذنجان الطويل.

ثوم مفروم.

فلفل أخضر حار مفروم.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المفروم.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

خل.

الطريقة:

في إناء على النار ضعي ماء يغلي، وضعي فيها ملعقة من الخل. ضعي الباذنجان الطويل في الماء لينضج. في إناء ضعي كلاً من الثوم المفروم، والفلفل الأخضر والأحمر المفروم، والكمون والملح، وزيت الزيتون، والخل والكزبرة، و إخلطيهم جيداً إغسلي الباذنجان بماء فاتر، وقومي بتفتيح الباذنجان من الجنب. خذي ملعقة من الخلطة جانباً. قومي بحشو الباذنجان بالخلطة. إحضري علبة الثلاجة البلاستيكية وضعي بها ماء فاتر وضعي معها ملعقة الخلطة. ضيفي ملعقة من زيت الزيتون على الماء، وأيضاً ملعقة من الخل. إحفظيه في ثلاجتك.

وصفة الباذنجان المخلل مقلي في الزيت

تعد وصفة الباذنجان المخلل المقلي من أسرع وصفات المخلل وهي كالتالي:

المكونات:

نصف كيلو من الباذنجان الطويل.

ثلاث ملاعق من الثوم المفروم.

ملعقة من الفلفل الأخضر المفروم.

وملعقة من الفلفل الأحمر المفروم.

ملعقة من الكمون المطحون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الخل.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

زيت للقلي.

الطريقة: